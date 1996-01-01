"Предприниматель года": ждем заявок!

Завершается прием заявок на конкурс "Предприниматель года-2006", который проводится администрацией Приморского края совместно с ИК "Золотой Рог" в рамках III краевой премии "Компания года и менеджер года в Приморском крае".

Более ста субъектов малого предпринимательства уже заявили о своем участии в конкурсе. Больше всего заявок поступило от предпринимателей Владивостока. На втором месте по числу заявок предприниматели Уссурийска.

Заявки принимаются до 30 марта 2007 г. (включительно). Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на интернет-стайтах www.primorsky.ru (страница "Малый бизнес Приморья"), premia.zrpress.ru, а также в отделе поддержки предпринимательства комитета экономического развития по тел.: (4232)20-54-60, 20-94-13.