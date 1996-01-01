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Химический пилинг
Можно ли в домашних условиях вычистить черные точки из пор? И насколько эффективны и безопасны химические средства?
От черных точек, или комедонов, избавиться дома можно, если они не залегают слишком глубоко и если поры хорошо раскрываются. Для этих целей можно использовать химические пилинги, только строго следуя инструкции, тогда вы коже не навредите. Химические пилинги нельзя использовать в солнечное время года. После них 2-3 недели нельзя загорать и находиться под прямыми солнечными лучами. А на улицу можно будет выходить, лишь увлажняя кожу кремом с УФ-фильтрами.
Можете приготовить и домашний пилинг. Возьмите 1 чайную ложку соли, 2 яичных белка, 1 чайную ложку перекиси водорода. Полученной смесью круговыми движениями от носа к вискам намажьте лицо. 15-20 минут посидите с маской спокойно, не смейтесь и не разговаривайте, чтобы случайно не потянуть кожу. Смойте маску и обмотайте палец кусочком бинта или марлей и протрите проблемные места, чтобы убрать остатки комедонов. Затем нанесите увлажняющий или защитный крем. Если комедоны в домашних условиях не поддаются - идите на механическую чистку к косметологу.
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