Таможенные рекорды

Высокие результаты деятельности ДВТУ в 2006 г. были предсказуемыми - проведенная в 2005 г. реорганизация ведомства и внедрение системы управления рисками позволили добиться успеха даже в отсутствие начальника.

В прошедшем году Дальневосточная таможня сильно отметилась в публичном пространстве. Череда громких скандалов началась с заключения под стражу начальника ДВТУ Эрнеста БАХШЕЦЯНА и его первого заместителя Александра ВОРОБЬЕВА. Следствие по этому делу продолжается уже год, а обвинение так и не предъявлено. Между тем задержания сотрудников продолжались, все они подозреваются в коррупции: получении взяток и способствовании контрабанде. Всего в 2006 г. возбуждено 39 уголовных дел в отношении 34 должностных лиц ДВТУ.

Все это не могло не сказаться на менеджменте в таможенном ведомстве - из-за внезапно освободившихся должностей кадровую иерархию управления изрядно потряхивало. Повлияло на кадровые перестановки и внезапное решение правительства о переподчинении ФТС. Новая команда в управлении сложилась лишь к концу 2006 г. При этом оказался нарушен популярный ранее принцип региональной ротации кадров: почти все новые начальники - выходцы из ДВТУ.

Судя по результатам, ДВТУ преодолело символическую планку по сборам в 100 млрд руб. - кадровые проблемы не отразились на эффективности работы таможенной службы. Сотрудники управления, после арестов разговаривающие только на условиях анонимности, считают, что зарплаты выросли, но работать стало сложнее.

По информации пресс-службы ДВТУ за 2006 г., в управлении проведено 720 служебных проверок, привлечено к ответственности 344 должностных лица.

Большие доходы

При этом в 2006 году произошло более значительное, чем в прошлые периоды, увеличение показателей внешнеэкономической деятельности. В стоимостном выражении, по сравнению с 2005 годом, внешнеторговый оборот вырос на 15,1% - $1,7 млрд, в прошлые годы оборот рос на 7-9%. Кроме того, рыночная конъюнктура и усилия таможенников по повышению стоимости товаров повлияли на то, что экспортные показатели выросли на 10%, а импорт - на 20%. Разрыв в темпах роста в пользу импорта позволил таможенникам сформировать пассивный баланс с отрицательным сальдо в $715 млн. До 2005 г. сальдо было положительным, и экспортная стоимость значительно превышала импортную.

По мнению экспертов, эту статистику, когда показатели вывоза товаров в 2-3 раза превышали ввоз, удалось переломить с помощью использования системы управления рисками (СУР) и применения процедуры корректировки таможенной стоимости (КТС). В свое время под эти задачи Эрнест Бахшецян и провел реорганизацию управления. Курс был взят на повышение индекса стоимости товаров, его в ДВТУ придерживались и в 2006 г. За два года таможенники создали каталоги ценовой информации практически по всем группам товаров, что в конечном счете и привело к общему повышению сборов от импорта.

Больше всего досталось автотехнике, однако местный автобизнес от этого только выиграл, причем не только бизнес, но и некоторые политики. Как рассказывали участники ВЭД, из-за внедрения экологической сертификации ЕВРО-2 и слухов о возможном ограничении ввоза машин с правым рулем во второй половине прошлого года вокруг импорта японских автомобилей возник ажиотаж. Первой реакцией стало повышение цен на авторынках, и дилеры не прогадали, поскольку покупатели стали активнее, а власти так и не выполнили своих угроз.

Досье В 2006 г. через ДВТУ было ввезено 292 368 легковых автомобилей (в 2005 г. - 255 260), 7 583 автобуса (9 474), 49 236 грузовых автомобилей (34 639), 2 728 автомобилей спецназначения (1681). Общая статистическая стоимость ввезенных транспортных средств - $1,84 млрд.

Через дальневосточные пункты пропуска на российско-китайской границе прошло 3 514 522 физических лица, из них выехало в КНР - 1 774 453 человека (в 2005 году - 1 744 267), въехало из КНР в Россию - 1 740 069 человек.

Крепкие кулаки

Главный вектор работы таможенников определил Президент РФ лично - это усиление контроля за соблюдением законодательства. За этими, в общем-то, безобидными бюрократическими формулировками, как оказалось, скрываются конкретные силовые меры. Что и доказали силовые подразделения ДВТУ, возбудившие в 1,5 раза больше уголовных дел. Предметами правонарушений чаще всего являлись автомобили и прочие транспортные средства, а также их части. Особенно много в прошлом году задерживали продуктов растительного происхождения из КНР - овощей и фруктов, а также цветов.

"Повышение качества оперативно-розыскной деятельности позволило улучшить результаты по выявлению и пресечению контрабанды, совершенной организованными группами. Если в 2005 г. было возбуждено 9 уголовных дел, то в 2006 г. их количество увеличилось в 3,5 раза", - сообщает пресс-служба таможни. В то же время неофициальные источники полагают, что на активность силовиков, например ДВОТ, повлияло и уголовное дело начальника управления, а также распространение компрометирующих сведений в приморских СМИ и Интернете. Так или иначе оперативники взялись за дело, к примеру, были пресечены попытки контрабанды мяса в мелких портах на приморском побережье.