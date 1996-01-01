"Амуркабель": 9 шагов реконструкции

Торжественный запуск трех новых линий волочения немецкой фирмы Niehoff состоялся в середине февраля на хабаровском ОАО "Амурский кабельный завод". Затраченные на проект 99 млн руб., по оценкам экспертов, должны окупиться в течение 2,5 лет. Однако это только первый из девяти этапов масштабного плана технического перевооружения предприятия, рассчитанного до 2010 года. Модернизация производства позволит заводу повысить свою конкурентоспособность не только на российском, но и на международных рынках сбыта.

Досье Завод "Амуркабель" (г.Хабаровск) с 1956 года выпускает кабельно-проводниковую продукцию. В 2004 году КГУП "Амуркабель" преобразовано в ОАО "Амурский кабельный завод", 100% которого принадлежат ООО "Группа компаний "Металлоинвест-Маркет". Номенклатура выпускаемой заводом продукции составляет более 7 тысяч маркоразмеров (в т.ч. в экспортном, тропическом и негорючем исполнении). Это 28 групп кабельных изделий, которые учитывают потребности практически всех сфер экономики: строительство и энергетика, железнодорожный и автомобильный транспорт, связь и телевидение, судостроение и нефтедобыча. Завод является единственным предприятием подобного профиля на Дальнем Востоке. Заводская территория составляет 52,5 гектара и располагает разветвленной сетью железнодорожных подъездных путей.

В церемонии торжественного запуска нового оборудования на заводе участвовали заместитель министра промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Алексей МЕНЯЙЛОВ, мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ и президент холдинга "Группа компаний "Металлоинвест-Маркет" Константин ВАЧЕВСКИХ. На церемонии присутствовали представители крупнейших российских предприятий (к примеру, гендиректор ОАО "Севкабель-Холдинг" Алексей ФРИЗЕН) и банков (в частности, председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ. Кстати, именно Сбербанк прокредитовал этот проект завода), а также специально прибывший в Хабаровск руководитель московского представительства фирмы Niehoff Питер ТЕСЛЕР. Как заявил собравшимся генеральный директор ОАО "Амурский кабельный завод" Олег ПОЛИЕНКО, ныне перед предприятием стоят серьезные задачи: полное перевооружение производства, увеличение ассортимента и объема выпускаемой продукции с дальнейшим улучшением ее качества. Все это позволит значительно расширить рынки сбыта "Амуркабеля" и, в частности, экспортировать хабаровский кабель в страны АТР. Как рассказал "ДК" начальник технологического отдела завода Алексей САУШКИН, для выполнения этих задач разработана и осуществляется программа технического перевооружения, рассчитанная до 2010 года. В ходе этой программы запланировано поэтапное (без остановки производства) замещение морально и материально устаревшего оборудования, возраст которого составляет до 19-25 лет. На первом этапе было принято решение обновить парк волочильных машин в цехе №1: отказаться от отдельной операции отжига на устаревшем оборудовании и внедрить совмещенную технологию волочения с электрическим отжигом.

С этой целью специалисты завода провели анализ рынка сбыта, изучили опыт крупных отечественных кабельных предприятий, а также предложения фирм-поставщиков кабельного оборудования. В результате проведенного анализа была разработана программа переработки меди из расчета увеличения в два раза выпуска группы энергетических кабелей.

В итоге на заводе выбрали оборудование немецкой фирмы "MASCHINENFABRIK NIEHOFF GmbH & Co. KG". Оно обеспечивает с минимальными затратами волочение и отжиг медной проволоки по всему диапазону размеров с 0,13 до 4,5 мм. В трех новых установленных машинах внедрено программное управление в сочетании с управлением оборудованием с применением дисплея. Это позволяет организовать производство с минимальными затратами на обслуживание, ремонт и эксплуатацию.

Как рассказал главный технолог завода, новое оборудование позволяет значительно улучшить конструктивные, физические, электрические и эргономические характеристики медной проволоки и изготовленной из нее кабельной продукции. Кроме того, мощность новых волочильных машин уже в нынешнем году позволит резко повысить не только качество, но и производительность: если в 2006-м на заводе было выпущено около 3 тыс. т меди, то в 2007 году запланирован выпуск уже 10 тыс. тонн. При этом экономия на одну тонну продукции составит 2152 руб. на текущем и капитальном ремонте, 1397 руб. на электроэнергии и 687 руб. зарплаты. Это позволит снизить себестоимость продукции на 3361 руб. на одну тонну перерабатываемой меди.

Тем временем уже не за горами следующий, второй этап модернизации. Так, на октябрь 2007 года запланирован ввод двух крутильных линий производства немецкой фирмы "SKET". По словам Алексея Саушкина, новые машины позволят не только увеличить качество и производительность, но и заметно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. В частности, диапазон сечений круглых и секторных жил кабелей будет увеличен до 240 мм (при нынешних максимальных показателях в 70 мм).

На заводе также имеются тщательно проработанные планы и следующих этапов модернизации. Однако их сроки, стоимость и порядок реализации будут корректироваться в зависимости от конъюнктуры рынка. При этом, согласно заявлениям руководства хабаровского предприятия, общий курс на техническое перевооружение и превращение Амурского кабельного завода в современное конкурентоспособное предприятие останется неизменным.

ОАО "Амурский кабельный завод": 680001, Россия, г. Хабаровск, ул. Артемовская, 87. Телефоны отдела сбыта: (4212) 53-77-55, 53-88-44; многоканальный телефон (с 1 марта 2007 года) 8800-100-8808.