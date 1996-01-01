Женский ресурс МегаФона

Говорят, у мужчин и женщин - разные миссии в этом мире: у него - завоевывать территорию, у нее - осваивать пространство. Первые обычно решают задачи, руководствуясь логикой и рациональным мышлением, а "слабому полу" больше присуще интуитивное состояние сознания. Спорить с тем, чей подход правильнее, бессмысленно, ведь успех в любом деле - и в семье, и в работе, - приносит не борьба , а сочетание этих двух логик - мужской и женской. Коммерческий директор ЗАО "Мобиком-Хабаровск" Александра МАКАРОВА - одна из немногих женщин в мужской команде топ-менеджмента Дальневосточного МегаФона.

Определенная логика в таком командном построении есть. Связь - сложный вид бизнеса: технологии и сервис "в одном флаконе". Сначала надо освоить территорию: построить базовые станции, установить сложное оборудование, решить кучу технических и административных проблем, и тут без рационального мышления никак не обойтись. А вот когда дело доходит до создания комфорта и "уюта" в этом пространстве, иными словами, до сервисной стороны вопроса, традиционно принято считать, что женщина к этому имеет большую склонность и талант. Бывают, конечно, исключения, но это только подтверждает правило.

- Саша, ты сделала довольно успешную карьеру за очень короткое время. А с чего ты начинала?

- Я начинала с администратора отдела абонентского обслуживания в компании "Примтелефон" во Владивостоке. Это было в 2000 году. На тот момент мы еще работали в стандарте NTMT 450i и пользователей сотовой связью насчитывалось не более 100 тысяч на все Приморье. С запуском стандарта GSM рынок начал быстро расти, росли и компании-операторы. Я перешла в маркетинговую службу "Примтелефона", а уже оттуда меня пригласили в приморское отделение МегаФона возглавить отдел маркетинга. Потом в мои обязанности стал входить маркетинг всего макрорегиона "Дальний Восток и Восточная Сибирь". В 2005 году мне предложили возглавить коммерческую службу Дальневосточного МегаФона, в которую входит и маркетинг, и продажи, и обслуживание.

- У Дальневосточного МегаФона - самая большая по площади лицензионная территория. Почти полстраны, да к тому же неравномерно заселенной. А МегаФон - федеральный оператор с принципами одинакового подхода к абоненту, проживающему в любой точке России. С одной стороны, это вроде неплохо. Но в центральной России - одни экономические условия, а у нас - другие. В одном регионе, куда вы пришли, на рынке уже несколько операторов, а где-то у вас "право первой ночи", как было на Чукотке и в ЕАО. Там у людей - один менталитет, а во Владивостоке - совсем другой. И в Сибири - тоже. Как вы действуете в этих случаях? Есть ли возможность индивидуального подхода к каждой территории?

- Действительно, территория, на которой работает компания, огромна. Совсем непросто предоставлять универсальный комплекс услуг на 45% страны и учитывать специфику каждого региона в отдельности. Конечно, прежде чем запустить сеть в каком-либо субъекте Федерации, мы изучаем ситуацию, анализируем и разрабатываем стратегию выхода со специальными предложениями, с индивидуальным планом развития.

Например, обслуживание на якутском языке в call-центре Республики Саха (Якутия) стало нашим существенным преимуществом перед конкурентом, который вышел на рынок буквально за месяц до нас. Запуская сеть, мы использовали в наружной рекламе фото первой "Мисс Якутии" и "2-й вице-мисс России" - Натальи Колодезниковой. Это помогло создать некий "свой" колоритный образ МегаФона в Якутии и позитивно расположить к себе потенциальных абонентов с первых дней присутствия в регионе.

Или взять наш запуск на Чукотке. Мы строили первую собственную сеть стандарта GSM в этом регионе. Помимо окружного центра базовые станции были установлены и в городах, никогда прежде не имевших доступа к сотовой связи, - в Билибино и Певеке. Это, конечно, трудно представить, ведь мы привыкли, что сотовая связь есть везде, однако это событие стало настолько важным для Чукотки, что МегаФону посвятили отдельный стенд в экспозиции краевого музея. Вот яркий пример ментальных особенностей территорий одной и той же страны.

Мы должны не то, что идти в ногу со временем, мы должны обгонять его. Так, в Приморье, опять же не случайно, появилась наша уникальная новинка - интернет-магазин, когда любой человек может выбрать там себе телефонный номер, тарифный план, подключить необходимые опции, а потом просто заехать в ближайший центр экспресс-обслуживания и забрать свою сим-карту, сэкономив при этом массу времени.

Чем сложнее условия задачи, тем интереснее ее решать. Грамотное сочетание преимуществ федерального оператора и индивидуального подхода в каждом отдельном случае - залог нашего успеха. За 3 года работы МегаФона только в Приморье наша абонентская база выросла до полумиллиона человек, а общее число абонентов по Дальнему Востоку и Восточной Сибири приближается к двум миллионам - отличный результат!

- Недавно я прочитала в журнале "Секрет фирмы", что некоторые зарубежные, да и пара российских банков, вступили на путь "женского маркетинга". Исследования показали, что в мире главными потребителями товаров и услуг являются женщины. И внутри этого сегмента тоже есть разные группы - от выпускниц лучших учебных заведений до жизнерадостных потребительниц. Все они по-разному реагируют на рекламу. Вы в разработке маркетинговых ходов для продвижения продуктов от МегаФона учитываете социальные группы населения или разницу в психологии полов тоже? Помогает ли вам женская интуиция?

- Сегодня рынок сотовой связи России вошел в фазу насыщения: уровень проникновения в большинстве регионов достиг или близок к 100%, зона покрытия сети операторов в каждом регионе практически одинаковая. В таких условиях стандартные подходы уже не работают. От игроков на рынке требуется все больше изобретательности именно в маркетинге. Поэтому и появляются более сегментированные тарифные предложения: "МегаФон-Модем", например, рассчитанный на активных интернет-пользователей, или "Студенческий", название которого говорит само за себя.

Кроме того, планируя стратегию продвижения наших тарифов или услуг, мы проводим ряд тестов и выявляем тех, кто первым отреагирует на новизну и оценит предложение. Часто это бывают молодые парни или женщины среднего возраста. Если мы видим отчетливый интерес вот таких конкретно взятых групп, то смело можем фокусировать рекламное присутствие в тех СМИ, которые они смотрят, слушают, читают. В наших исследованиях мы учитываем всё, что только способны увидеть, а интуиция помогает это правильно использовать.

- Ты - человек амбициозный? Для тебя карьера - на первом месте? Или удалось выйти на "золотую середину"?

- На разных этапах жизни карьера занимает разное место. Естественно, когда оканчиваешь вуз и начинаешь работать, главное желание - реализоваться в карьерном смысле. А когда с этим уже сложилось и есть семья, приходится расставлять и менять приоритеты. У меня так сложилось, что семья и карьера формировались параллельно. Жизнь, как маятник, мотает нас из одной крайней точки к другой, и удержаться хотя бы близко к золотой середине очень сложно, но когда это удается - это счастье.

- Что для тебя важнее в работе - зарплата или самореализация?

- Наверное, все-таки реализация, а зарплата, скорее, критерий оценки тебя, как специалиста и профессионала. Конечно, достойная зарплата - это показатель твоей успешности, но я работаю не за деньги, они скорее определяют степень моей личной свободы. Для женщины в бизнесе это важно.

- В этом плане МегаФон для тебя - идеальное место?

- Я думаю, идеального места работы не бывает, как и не бывает идеальных мужчин или женщин. Мне нравится работать в МегаФоне, компания близка мне по духу и скорости движения. Я чувствую себя в команде единомышленников и друзей. Причем в нашей корпоративной культуре "команда" - широкое понятие. Это вся Россия: коллеги на Кавказе и в Сибири, в Москве и в Поволжье, в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Мы часто встречаемся на тренингах и совещаниях, обмениваемся опытом, делимся идеями, учимся. И каждый раз после таких встреч понимаешь, как много еще не пройдено, как много еще возможностей для роста и развития. В такой компании интересно работать.

- Используешь ли ты в рамках своей должности женские штучки? Приходится ли давить на жалость, по-женски хитрить?

- Я раньше считала, что самое главное - профессионализм и не место в бизнесе всяким женским штучкам. Как-то участвовала в корпоративном тренинге по командообразованию и личностному росту, и тренер-консультант мне сказал: "Александра, вы очень обаятельная девушка, способная очаровать и добиться чего угодно от собеседника только движением глаз. Отчего же вы этим не пользуетесь?" Оказывается, общество это нормально воспринимает... С тех пор я немного пересмотрела взгляды на место женского ресурса в бизнесе. Не скажу, что злоупотребляю, но иногда пользуюсь. Правда, всегда надо знать меру. Если даже немного перегнуть, реакция у собеседника, партнера или коллеги может быть непредсказуемой. И чем выше уровень, тем осторожнее надо с этим быть.

- И все-таки первое впечатление от тебя - маленькая хрупкая блондинка. Про их милую наивность мужчины придумали массу анекдотов. В твоей практике деловых коммуникаций были случаи, когда партнеры относились к тебе несерьезно. Мол, что с нее возьмешь... Вообще, есть мнение, что коллеги-мужчины во многом ущемляют женщину. Ей не прощают того, что простили бы мужчине. По умолчанию относятся более снисходительно...

- Я на протяжении всей жизни сталкиваюсь с такой реакцией и уже спокойно к этому отношусь. В детстве я серьезно занималась бадминтоном, и часто мальчишки, выходившие на площадку со мной играть, не скрывали пренебрежительного отношения ко мне, мол, малявка, девчонка. Конечно, после проигранной ими партии отношение менялось, но и во взрослой жизни часто происходит то же самое. Чтобы женщине добиться в бизнесе одинаковой высоты с мужчиной, надо вложить в это раза в два-три больше. Это факт. Бывает, меня просто не слышат, но, когда это же говорит мужчина, воспринимают как истину. Видимо, так природой устроено, и мужчина-руководитель всегда вызывает большее доверие, чем женщина, особенно блондинка. Но заметьте: чем больше женщин в бизнесе, чем значительней их позиции, тем сильнее меняется ситуация.

- Работая в разных компаниях, тебе довелось наблюдать и испытывать на себе разные модели общения топ-менеджеров с подчиненными. А когда сам находишься на этой позиции, наверное, по-другому видишь ситуацию? Был ли в твоей практике опыт, который ты для себя решила никогда не использовать?

- У меня готового идеала руководителя не было. Стараюсь воплотить собирательную модель. С одной стороны, мне ближе демократичный руководитель, но я понимаю, что не всегда это эффективно и не всегда подчиненные правильно это воспринимают. Какие-то элементы жесткости и давления, которые я на себе однажды испытала, нужны. Может, не в тех дозах, но я это использую.

- Ты молодая женщина. Став топ-менеджером, ты изменила свое отношение к одежде, моде, светской жизни? Можешь позволить себе носить на работу что-то смелое, фривольное? А на корпоративную вечеринку?

- С одной стороны, я всегда придерживалась классики в одежде, поэтому мой деловой гардероб мало изменился. С другой - появилось больше возможностей и появилось желание воплощать более смелые идеи в одежде, в аксессуарах и прочих вещах. В одежде ценю комфорт и качество. Считаю, что на работе нужно выглядеть стильно. Одежда должна тебе идти: скрывать недостатки и подчеркивать достоинства.

Еще мне нравятся платья с открытой спиной. Думаю, я хорошо в них выгляжу. Но вызывающую мини-юбку на вечеринку не надену. Не мой стиль! И есть еще такая вещь, которая напоминает мне, что я женщина, - корсет. Нечасто, но когда я его надеваю, чувствую, как меняется осанка, и реакция окружающих тоже.

И все-таки женщина в бизнесе или не в бизнесе должна оставаться женщиной. Должна вдохновлять и очаровывать, а уж какими средствами - это как раз и зависит от её ума, идей, изобретательности и интуиции.