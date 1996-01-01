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Транзитное будущее ВСГТУ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Географическое положение Ванинского транспортного узла - практически на осевой линии от западных до восточных рубежей России, с выходом на крупнейшие железнодорожные магистрали: Байкало-Амурскую, проходящую по территории с богатейшими природными ресурсами, и Транссибирскую, - определяет его стратегическое значение для государства и будущее в качестве важнейшего транзитного центра на тихоокеанском побережье России.

Дальний Восток обладает огромными природными богатствами, способными поднять экономическую мощь России и активизировать ее взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Ускоренное развитие наиболее удаленной от центра и отсталой территории России озвучено сегодня в качестве важнейшей задачи государства и напрямую связано с сохранением ее национальной и экономической безопасности.

В настоящее время в активную фазу перешло освоение угольных и железорудных месторождений в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), прокладываются две линии Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. В соответствии с федеральными целевыми программами помимо добывающих мощностей запланировано строительство объектов промышленного сектора, включая несколько металлургических предприятий. Ключевое значение в этой связи приобретает транспортная инфраструктура и, в частности, возрастает привлекательность Ванинского направления как ближайшего выходного порта.

Благодаря выгодному расположению, наличию удобных глубоководных бухт и благоприятных условий для строительства новых портовых объектов, Ванино-Советско-Гаванский транспортный узел (ВСГТУ) приобрел сегодня статус одного из наиболее перспективных мест для развития перегрузочных мощностей на Дальнем Востоке, что подтверждается возросшим интересом инвесторов и многочисленными проектами строительства и расширения существующей транспортной и портовой инфраструктуры.

Часть проектов уже нашли свое отражение в Основных направлениях экономического развития Хабаровского края на период до 2010 года, проекты недавнего времени проходят стадию проработки и согласования. Распоряжением губернатора Хабаровского края создана постоянно действующая рабочая группа по дальнейшему комплексному развитию в узле портовой, береговой, автомобильной, авиационной и железнодорожной инфраструктуры. Транзитный потенциал ВСГТУ должен заметно усилиться и с окончанием строительства автодороги Ванино-Лидога. Дорога является частью евроазиатского международного транспортного коридора, имеет важное стратегическое и экономическое значение для всего Дальневосточного региона, включая Сахалинскую и Магаданскую области. В 2006 году портовым комплексом ВСГТУ переработано 10 млн тонн грузов. В соответствии с намеченными планами, в ближайшие 3-4 года грузооборот узла должен удвоиться. Все необходимые предпосылки для этого уже имеются.

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