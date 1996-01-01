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В эту гавань пусть заходят корабли
Скорое вступление России в ВТО подразумевает под собой открытие внутренних водных путей (ВВП) для иностранных судов. Речные стивидоры мечтают об этом в надежде на дополнительные грузопотоки. Но готовы ли порты Амурского речного бассейна к столь серьезному шагу?
Директор ЗАО "Торговый порт "Покровка" Александр МАЛЯРЕВИЧ критически оценивает ситуацию:
- Я бы пока не назвал успешной деятельность по интеграции приамурских речных портов в международную транспортную сеть. Так, в 2000-2005 годах происходило сокращение численности пунктов пропуска с использованием ВВП. Это привело к остановке транспортировки экспортно-импортных грузов российских грузовладельцев через речные порты ОАО "Амур-порт" (г. Комсомольск-на-Амуре), ЗАО "Торговый порт "Покровка" (с. им. Тельмана, ЕАО). Поэтому загрузка производственных мощностей портов остается нестабильной.
Возьмем, к примеру, наш порт. 860 погонных метров причала, четыре портальных крана грузоподъемностью до 20 тонн, кран "Деррик" (100 тонн), складские площади - все основные фонды используются далеко не в полную силу. При этом в последние пять лет, после прихода в Покровку новой управленческой команды, структура грузооборота порта связана как раз с освоением межрегиональных и местных перевозок грузов: уголь, оборудование, строительный песок, камень.
ДосьеЗАО "Торговый порт "Покровка" (ЕАО) - один из крупнейших портов на Амуре. Транспортная инфраструктура порта формировалась в середине ХХ века для доставки грузов в северные районы Хабаровского края и Сахалинской области с использованием на перевозках речных судов и судов "река-море" грузоподъемностью до 3 тыс. тонн. Грузооборот порта составлял до 450 тыс. тонн грузов: уголь - до 360 тыс. тонн, цемент - до 60 тыс. тонн, оборудование и генеральные грузы - до 30 тыс. тонн. В середине 90-х годов порт перегружал до 140 тыс. тонн экспортных грузов в северные провинции Китая.
Сейчас ситуация в Амурском речном бассейне далека от показателей советских времен. Финансовые вливания государства в отрасль резко упали, новые речные теплоходы не строятся, флот серьезно устарел. Из-за низкой зарплаты продолжается отток специалистов, не хватает средств на проведение дноуглубительных работ и содержание гидротехнических сооружений. Грузопоток резко упал (около 32 млн тонн в 1989 году и примерно 4,5 млн тонн сейчас), а инфраструктура речных портов стареет и используется весьма слабо.
В этой ситуации приход на Амур тех же китайцев или японцев (скажем, если заинтересовать их перевозкой контейнеров морем через речные порты Амура и дальше в Западную Европу) должен реально увеличить грузооборот.
Есть у амурских речников и проблемы объективного, сугубо природного свойства. Например, ограниченный срок навигации: он на Амуре всего 180 дней. Впрочем, в той же Покровке давно не ждут милостей от природы или государства. После проведенной модернизации здесь расширились возможности вести накопление грузов в межнавигационный период, а также принимать грузы с железнодорожного и автомобильного транспорта круглогодично.
И Александр Маляревич даже в нынешних условиях видит немало возможностей резко увеличить грузооборот на Амуре. Главное, полагает он, эффективно использовать имеющиеся преимущества у той же Покровки.
- Одна из точек роста - это обслуживание межрегиональных, экспортно-импортных, транзитных российских и иностранных грузоперевозок. Производственные мощности позволяют нашему порту выступать в роли универсального транспортного узла (связанного с речным, железнодорожным и автомобильным транспортом) и, кроме того, участвовать в формировании транспортных коридоров. Ведь у нас есть большие преимущества в географическом расположении: выход на Транссиб через станцию Покровка - пристань ДВЖД, связь с федеральной автострадой "Амур", близкое расположение краевого центра, водное сообщение с портами по реке Амур и в Татарском проливе до портов по реке Сунгари в северной провинции Хэйлунцзян (КНР).
Сейчас, кстати, судоходные компании из Хэйлунцзяна рассматривают возможность развития направления Харбин - речные порты Амура - порт Пусан. По прогнозным оценкам потребности в перевозках здесь составляют до 250 тыс. транзитных контейнеров, до 500 тыс. тонн зерновых грузов, до 400 тыс. тонн угля.
- Для нашего порта также представляют интерес и предложения экспедиторских компаний по переработке 20- и 40-тонных контейнеров, в том числе и рефрижераторных, - продолжает Александр Маляревич. - При минимальных организационных затратах у нас есть возможность привлечь большие объемы транзитных контейнеров из Приморья, Сахалина с перевозкой автомобильным и железнодорожным транспортом в западном направлении. Кроме того, собираемся возобновить перевозки экспортных и импортных грузов, в том числе оборудования.
Сейчас многие крупные компании предпочитают не связываться с мелкими партиями грузов (скажем, от 20 до 60 тонн). В порту же Покровка одним из главных приоритетов считают работу с малым и средним бизнесом.
- Мелкий бизнес в такой ситуации теряется. Ему нужны быстрые решения, равные и понятные условия для работы. И наш порт такие условия ему создает.
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