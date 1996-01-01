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Оборудование Катерпиллар - залог успешной работы порта!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На сегодняшний день Владивостокский морской рыбный порт - это универсальный перегрузочный комплекс, способный помимо переработки рыбопродукции осуществлять грузовые операции с такими грузами, как контейнеры, лес круглый и пиломатериалы, металлолом и прочие грузы.

Порт располагает всей необходимой инфраструктурой: крытые склады, холодильники с общей площадью свыше 47 000 кв. м, контейнерный терминал. Порту принадлежат 42 портальных крана грузоподъёмностью от 3 до 40 тонн и 160 электропогрузчиков и автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 45 тонн.

Производственные мощности порта постоянно обновляются. В плане выполнения программы по обновлению производственных мощностей порта постоянно приобретается новая перегрузочная техника, а также проводится модернизация старой.

Совершенствуется технология перевалки леса, для чего приобретены бревнопогрузчики Катерпиллар моделей 950GII и 950Н, оборудованные "лесным пакетом" и предназначенные для транспортировки и складирования круглого леса, а также полноповоротные колесные стреловые погрузчики с гидравлически поднимаемой кабиной Катерпиллар М322C MH c грейферным захватом для круглого леса для разгрузки вагонов.

Одним из основных грузов, перерабатываемых компанией ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", является металлолом, для перегрузки которого были приобретены: погрузчики Катерпиллар М322C MH, а также погрузчик Катерпиллар М325C MH c грейферными захватами для металлолома.

Владивостокский морской рыбный порт сотрудничает с официальным дилером компании Катерпиллар на Дальнем Востоке - ООО "Амур Машинери энд Сервисес" с 2003 года, приобретая высокопроизводительную и надежную технику.

Время показало правильность выбора поставщика портового оборудования. Наработка первых двух приобретенных погрузчиков составила порядка 15 тысяч моточасов, т.е. техника, особенно в первое время, работала практически круглосуточно, показывая очень высокий коэффициент технической готовности. Наличие собственной сервисной базы Амур Машинери во Владивостоке, а также склада запасных частей в Хабаровске и Владивостоке, позволило свести к минимуму простои техники, связанные с поставкой запасных частей и расходных материалов, а также с плановым техническим обслуживанием. Сервисные инженеры Амур Машинери в любой момент готовы выехать на место работы техники по первому требованию клиента. Мухин А.В., коммерческий директор порта, особенно отметил: "Значительным преимуществом компании Амур Машинери перед другими компаниями-поставщиками тяжелой техники является наличие собственной сервисной службы и склада запасных частей..."

Еще одним неоспоримым преимуществом Амур Машинери, которое подтолкнуло рыбный порт к сотрудничеству, являются финансовые инструменты, предлагаемые компанией "Катерпиллар Файнэншл", финансовым подразделением компании "Катерпиллар", - лизинг и рассрочка платежа. Селютин М.И., заместитель генерального директора по экономике и финансам, заявил: "Нас особенно привлекает сотрудничество с Амур Машинери тем, что компания "Катерпиллар Файнэншл" предлагает гибкие и удобные схемы финансирования приобретения оборудования Катерпиллар, такие как лизинг, что позволяет приобретать технику уже сегодня, а расплачиваться за нее в течение нескольких лет".

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