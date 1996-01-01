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Система есть, но работает не так

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Что нужно сделать, чтобы работа морского транспорта России соответствовала современным потребностям государства?

Ответ на этот вопрос должен прозвучать на майском заседании Госсовета по проблемам развития инфраструктуры морского транспорта, которое пройдет во Владивостоке. Задача, поставленная президентом Владимиром ПУТИНЫМ перед рабочей группой, которая готовит доклад, - достаточно амбициозная: наши порты должны быть не хуже Пусана, Шанхая и других ХАБов в регионе.

Я не сторонник драматизировать ситуацию и говорить о кризисе, но анализ показывает, что транспортная система России, включая морской флот, работает не так, как это нужно для развития экономики. Флот у российских компаний есть, но зарегистрирован под чужими флагами, - им так работать выгоднее.

В общем, если говорить политэкономическими терминами, наблюдается конфликт между производительными силами и производственными отношениями. Есть развивающаяся система портов, есть флот, железные дороги, пограничники, таможенники и т.д. и т.п., но нет, согласованности действий и работы на общую конечную цель. А результат: меньше минуты уходит на оформление контейнера на таможне в развитых странах, часы и даже дни - у нас. Наши требования по санитарии задерживают транзитный поток скоропортящихся товаров, железнодорожные тарифы отпугивают транзит, а ставки в портах не привлекательны для заходов туда не только зарубежных, но и своих судов и т.д. и т.п. Вот мы и должны ответить на вопрос: как должен развиваться флот, порты, как должны взаимодействовать с ними другие ведомства, чтобы перевозить грузы было выгодно всем - и государству, и участникам транспортного процесса.

Одна из проблем - наличие российской грузовой базы. У нас она есть и ее - не хватает. Есть нефть, газ, уголь, и важно, чтобы в освоении грузовой базы принимали участие отечественные грузоперевозчики. Мы сильно отстаем от контейнеризации грузов, а это не только проблема портов, железнодорожных и морских перевозчиков. Это целая система, когда вся экономика стремится к удешевлению перевозок. Она требует внедрения перегрузочной техники и в портах, и там, где груз образуется, перегружается и т.д. 20-тонный контейнер в порту можно поставить на платформу, а как его в российской глубинке перегрузить без соответствующей техники?

Есть проблема с оценкой перспектив грузовой базы: с распадом СССР в стране разрушена система ее изучения и отслеживания. Владельцы большинства портов информируют власти регионов о своих намерениях, когда вплотную подходят к реализации проекта. А в результате, получается, что все собираются перевозить один и тот же груз, например уголь. Если суммировать все планы, получится, что столько угля в России просто не добывается... В общем, нужен системный подход к решению накопившихся проблем. Принятия только правильных законов мало. Не обойтись и без финансовых вливаний в узловые точки развития транспортной инфраструктуры на востоке страны, включая морские порты.

Из-за несовершенства транспортных технологий наши прямые потери ежегодно составляют до 2% ВВП, и есть мнения, что общие потери доходят до 9%! А ведь можно хорошо зарабатывать на экспорте транспортных услуг, если инфраструктура будет соответствовать мировому уровню. Между прочим, во времена ХРУЩЕВА, когда были сделаны мощные вливания в развитие морского флота, СССР занимал достаточно высокую позицию в рейтинге морских государств и долгое время получал от этого отдачу.

Тогда флот был серьезным источником валюты, и каждый вложенный сюда доллар приносил больше дохода, чем вложенный в золотодобычу, но это пройденный этап. Сыграл свою негативную роль и распад СССР, когда существенная часть флота отошла бывшим членам советской "семьи". Пора снова набирать очки.

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