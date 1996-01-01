Проблем больше, чем причальных стенок

- Конъюнктура мирового рынка изменилась, основные объемы груза, которые раньше формировались за счет металлов, - упали. Но тем временем открылись новые перспективы - это автомобили и контейнеры. Так, за прошлый год мы переработали 250000 автомобилей. Это 20-25% импорта авто, ввозимых в Россию, и 2/3 через пункты ДВ.

Чтобы обеспечить такой объем переработки автомобилей, порт построил 11-этажный автомобильный склад. Мощность хранения - 1000 авто единовременно. Мы полагаем, что грузопоток подержанных автомобилей будет сохраняться на достаточно высоком уровне несколько ближайших лет. Затем, возможно, произойдет качественное изменение, и он будет формироваться за счет новой спецтехники и новых автомобилей. Кроме того, все больше идет генеральных грузов, они будут контейнеризироваться.

Сегодня мы должны четко понять эту тенденцию. Соответственно, стоит вопрос не столько о количественных изменениях в инфраструктуре, сколько о качественном ее совершенствовании. Нужно понять, что причальных стенок в портах ДВ сегодня более чем достаточно. Но у нас есть проблемы с качеством оказываемых услуг. Эти проблемы присущи всем портам. Нужна узкая специализация причальных перегрузочных комплексов для определенных видов грузов. В первую очередь по переработке контейнеров. Сможем ли мы привлечь и переработать тот грузопоток контейнеризированных грузов, который у нас ожидается в ближайшей перспективе? Это во многом зависит и от того, будем ли мы развивать управленческие технологии, т. к. несогласованные действия участников транспортной цепи могут серьезно помешать росту.

Неслучайно к области прорывных относятся транспортные инвестиционные проекты. Их реализация может повлиять на всю транспортную систему и конкурентоспособность наших товаров и услуг в Тихоокеанском регионе. Один из таких проектов - это создание Южного Приморского терминала. Его цель - построение региональной транспортно-логистической системы, которая обслуживала бы порты ДВ с полным циклом дистрибьюции и организации перевозок. Важно отметить, что помимо оптимизации разгрузочной деятельности порта проект важен с точки зрения создания сети дистрибьюции для крупных торговых компаний, которые сегодня приходят на Дальний Восток.