Генеральный недогруз

Грузооборот российских морских торговых портов до конца десятилетия будет увеличиваться на 6% ежегодно. Такой прогноз дается в аналитическом исследовании "Тройки Диалог" "Российские морские порты: великий экспортный путь". По мнению аналитиков, развитию российских портов мешает недостаточное финансирование отрасли государством. Чтобы соответствовать возрастающим требованиям, морской транспортной системе России требуются инвестиции в размере более $5 млрд в год.

Государство сейчас выделяет лишь 1,2% от этой суммы, значит, остальное придется вложить компаниям-владельцам и внешним инвесторам. Уже известно об инвестиционных планах Новороссийского морского торгового порта (на него приходится около 30% грузооборота российских морских портов). ОАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2008 году планирует выпустить евробонды на сумму $300 млн, а затем выйти и на IPO. С одной стороны, первичное размещение крупнейшего порта России станет хорошей новостью для всего сектора, поскольку в случае повышения ликвидности акций Новороссийского МТП возрастет интерес инвесторов и к остальным портам, что также может стимулировать другие первичные размещения. Однако участники рынка считают, что остальным портам будет намного сложнее провести размещение, и главная причина - в непрозрачности и закрытости компаний.

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