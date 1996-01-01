Мечтала о красивом магазине...

Ее знают высшие чиновники в администрации края и города, главы муниципальных образований, руководители пожарных служб и налоговой инспекции. Даже полперд в ДВФО, приезжая во Владивосток, находит время для встречи с ней. Защитницу малого и среднего бизнеса приглашают для участия во многих совещаниях и семинарах. Председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА занимается не только общественной деятельностью, в марте этого года у нее своеобразный юбилей: 12 лет назад она начала свою предпринимательскую карьеру.

О том, насколько тернистым был этот путь, бизнес-леди поведала в интервью ДДГ "ЗР".

- 12 лет - дата солидная. Насколько известно, вы начинали свой бизнес с небольшого киоска. Что имеете сегодня? Ваш бизнес уже можно отнести к среднему?

- Наверное, нет. Все, чего я достигла за эти годы, это двухэтажный магазин, работающий в формате самообслуживания. Поэтому я думаю, что меня еще можно смело отнести к субъектам малого бизнеса.

- А сам приход в бизнес был случайным или запланированным?

- Идея заняться предпринимательством пришла в середине 90-х. Я работала в крупной организации "Рособувьторг" начальником отдела. Занималась сбытом, логистикой и таможенным оформлением грузов. Однако организация была еще государственная, поэтому начала разваливаться. Я не стала дожидаться ее полного краха и уволилась. Тогда и возникла мысль открыть что-то свое, ведь по образованию я торговый работник. Однако вскоре получила предложение поработать коммерческим директором в корейской фирме. Но, проработав в ней полгода, решила, что это не мое. И поставила на Чуркине свой первый киоск.

- Насколько тяжело было в первое время? Ведь не секрет, что этот вид торговли подвергался давлению как со стороны криминала, так и со стороны чиновников.

- С криминалом я проблем не испытывала, а вот что касается чиновников, то они в 90-х зарождающейся касте предпринимателей активно помогали. Когда я выбирала место для своего киоска, то объехала весь мыс Чуркина. Я там жила и решила, что буду работать в этом районе. Мне приглянулось место возле предприятия "Восточная верфь". Встала на налоговый учет как индивидуальный предприниматель. Пошла в администрацию Первомайского района. Тогда не знала там ни одного чиновника. Нашла нужного мне человека и спрашиваю: "Можно мне взять в аренду земельный участок?" Как ни странно, но мне разрешают взять в аренду земельный участок в районе остановки. Причем без всякого намека на взятку. Это я потом уже поняла, что в те годы чиновники среднего и мелкого звена не "брали". То ли боялись, то ли просто не было еще такой массовой "культуры".

- Первые годы становления бизнеса были очень тяжелыми?

- Да, деньги на него занимала у знакомых. Торговый оборот был очень маленький. Хорошо, что рядом была оптовая база. Съездишь на нее, возьмешь маленькую партию товара, продашь - и обратно на базу. Да и вначале выручка в моем торговом предприятии была очень низкиая. Почему до сих пор не знаю. У моих знакомых предпринимателей, имеющих аналогичные торговые точки, выручка была в несколько раз выше.

- Но ведь выжили. И бизнес постепенно развивался. Значит, избранный курс был правильным?

- То, что выживали, это верно сказали. Я даже "таксовала", чтобы хоть какие-то деньги были. Это сейчас женщина-таксист не вызывает ни у кого никаких отрицательных эмоций. А от меня в те годы пассажиры-мужики шарахались. Но постепенно все наладилось. У нас появился постоянный круг покупателей. Видимо, сказалось мое стремление сделать торговую площадь красивой. Это состояние моей души. Мне нужно, чтобы я сама испытывала умиление от того, как у меня в магазине хорошо. Если честно, я в контейнере ни за что не стала бы торговать. Пусть даже это будет более выгодно.

- А стремление к общественной деятельности появилось когда?

- Через 5 лет после открытия своей торговой точки законодательство предписывало мне вместо киоска сделать павильон. Я заказала проект на остановочный павильон. Проект утвердили, и я его построила. Торгует мой павильон - и на душе спокойно. Думаю, ну вот уже что-то у меня в собственности имеется. Капиталист я. Однако на всякий случай решила в законе посмотреть, как он определяет понятие "моя собственность". Оказалось, что, согласно букве закона, у меня ничего нет. Сегодня я работаю, а завтра без объяснения причин снесут мое строение, а меня отправят на улицу. Даже шок от такого положения вещей испытала. Поняла, что у меня просто пробел в знаниях. А тут еще прессинг со стороны милиции начался. Только за один месяц мой магазин проверили 17 раз!!! Поневоле захочешь узнать, насколько это законно и как сделать так, чтобы каждый проходящий мимо магазина милиционер не захотел найти у тебя какое-либо нарушение.

- Магазин перевести в "понятие" частной собственности удалось?

- Три года хождения по различным инстанциям - и я оформила земельный участок под капитальное строительство. Три года я занималась только оформлением бумаг и разрешений. О количестве согласований даже вспоминать не хочется. Не знаю, как начинающий предприниматель может чего-то быстро добиться. Ведь на тот момент я уже была достаточно опытным предпринимателем и все равно столько времени потратила на оформление. Потом долго строилась. Сказалась нехватка денег. Если нет залога, крупный кредит в банке получить невозможно. Это сегодня, когда у меня капитальный кирпичный двухэтажный магазин, мне в любом банке без проблем дадут деньги взаймы. А тогда под павильон финансовые структуры ничего не давали. Но я строилась потихоньку и была уверена, что рано или поздно построю свой "супермаркет".

- Ваша мечта о красивом магазине сбылась?

- Сбылась, но появились новые задумки. На втором этаже магазина я планирую открыть кафе или бар, чтобы жители моего района могли приятно отдохнуть. Есть и новая мечта. Нанять управляющего, а самой сосредоточиться на семье. Правда, не знаю, смогу ли я жить без своего детища.