Дальний Восток получит свой центр судостроения

Как уже сообщала ДДГ "ЗР", государство определилось с планами реформирования российского судостроения. Как следует из пакета документов, который в ближайшее время должен быть утвержден президентом Владимиром ПУТИНЫМ, все российские верфи будут объединены в четыре ОАО, подконтрольных государству.

Как сообщил ДДГ "ЗР" депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета по энергетике, транспорту и связи, член Морской коллегии при Правительстве РФ Виктор КЛЮС, предполагается создать Северный центр судостроения, состоящий из двух центров, объединяющих предприятия Северодвинска; Западный судостроительный центр из предприятий Западного региона и Дальневосточный судостроительно-судоремонтный центр с целью производства широкой номенклатуры гражданских судов и средств освоения шельфа, а также сохранения возможности строительства и ремонта кораблей Тихоокеанского флота. Также прорабатывается вопрос по созданию Каспийского и Черноморского судоремонтных центров.

По словам В. Клюса, в рамках исполнения поручений президента по вопросам развития судостроительной промышленности разработана Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2030 г.

Объемы финансирования Стратегии из всех источников предусматривают выделение средств в размере 48 млрд руб. в период 2007-2009 гг. (в том числе 29,5 млрд из госбюджета) и 171,2 млрд руб. в период 2010-2015 гг. (117,1 млрд из госбюджета).

Инструментом реализации Стратегии являются существующие Федеральные целевые программы и вновь разрабатываемая "Комплексная программа продвижения продукции судостроительных предприятий на рынок на период 2008-2015 гг.", направленная на создание научного и проектного задела и поддержание уникальной стендовой базы гражданского судостроения.

"Судостроение обладает высоким мультипликативным потенциалом. С одной стороны, рыночный спрос, который сегодня предъявляется к продукции отрасли, требует целенаправленного наращивания собственной научной и технической базы. С другой стороны, судостроение формирует внутренний рынок сбыта продукции таких отраслей промышленности. Чем больше будет спрос на материалы со стороны судостроения, тем больше будет стимулов для углубления переработки в сырьевых отраслях. Судостроение можно рассматривать как отрасль-интегратор высоких технологий и современного наукоемкого производства", - считает В. Клюс.

По данным газеты "Коммерсант", в состав ОАО "Дальневосточный центр судостроения" предлагается включить 20% ОАО "Холдинговая компания "Дальзавод" (Владивосток), 10% ОАО "Николаевский-на-Амуре судостроительный завод" (Николаевск-на-Амуре), 20% ОАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре), 100% минус 1 акция ОАО НИИ "Берег" (Владивосток), а также по 100% минус 1 акция преобразованных в ОАО ФГУП "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень), ФГУП "Хабаровский судостроительный завод" (Хабаровск), ФГУП "30-й судоремонтный завод МО РФ" (Шкотово), ФГУП "92-й судоремонтный завод МО РФ" (Владивосток), ФГУП "178-й судоремонтный завод МО РФ" (Владивосток), ФГУП "179-й судоремонтный завод МО РФ" (Хабаровск) и ФГУП "Северо-Восточный региональный центр" (Петропавловск-Камчатский).