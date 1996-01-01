AGAMA пришла за креветкой

На прошлой неделе Владивосток посетили представители компании AGAMA. Цель приезда - найти партнеров по креветочному бизнесу.

Оказалось, что, пока дальневосточные рыбаки активно осваивали рынок Страны восходящего солнца, центральная часть России увеличила потребление этого продукта в 10 раз. Теперь у дальневосточных компаний есть шанс накормить страну своей креветкой.

Досье Группа компаний AGAMA основана в 1998 г. Основная сфера деятельности - дистрибьюция продуктов питания глубокой заморозки на рынке Единого Экономического Пространства (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь). Компания является лидером на российском рынке морепродуктов и работает на розничном рынке под собственными торговыми марками Agama, DiMare и "Бухта Изобилия".

"Варено-мороженая креветка - один из основных наших продуктов, - рассказывает председатель совета директоров компании AGAMA Юрий АЛАШЕВ. - Причем львиную долю морепродуктов мы пока импортируем. В прошлом году наша компания продала почти 9 тыс. тонн импортной креветки. Однако в этом году было принято решение попробовать заменить хотя бы часть импортного товара на российскую продукцию".

Смена производителя обусловлена целым рядом причин. Последние годы основным поставщиков креветки в Россию была Дания. В предыдущие годы эта страна поставляла в Россию около 30-40 тыс. тонн этого морского деликатеса. Причем по весьма "бросовым" ценам. Как рассказывают московские гости, датским рыбакам удавалось "ловить" ее за два доллара, в то время как российские рыбаки "промышляли" ее за пять.

Однако большой объем добычи креветки в Дании привел к тому, что в их водах резко уменьшился ее размерный ряд. А потребитель уже привык к тому, что "настоящая" креветка должна быть крупной. Поэтому продажи значительно сократились.

"Мы проанализировали ситуацию и решили попробовать завезти креветку с Дальнего Востока. Большинство компаний, имеющих квоты на ее добычу, ловят северную креветку. Уловы значительны, а сама креветка по вкусовым качествам, внешнему виду и размерному ряду превосходит датские виды", -считает Юрий Алашев.

Дальневосточные компании, работающие на промысле креветки, уже заявили о том, что они готовы работать на Россию. По словам директора по промыслу сахалинской компании ООО "Бином" Александра АЛИФИРЕНКО, "креветочники" сильно обеспокоены тем, что Япония ведет целенаправленную политику снижения цен.

"В среднем за килограмм "северной" японская сторона дает не более $5. Хотя еще несколько лет назад ни одна легально работающая компания не продавала японцам креветку менее чем за $7 за кг", - заявил сахалинский рыбопромышленник.

Снижение цен обусловлено возросшими поставками браконьерской продукции. По словам представителей компании "Дальрыба", сейчас главная задача не допустить повторения "крабового сценария", когда из-за большого объема нелегального промысла легально работающие компании стали сворачивать добычу краба.

Противостоять браконьерам призвана ассоциация "Далькреветка". В нее входят более 15 компаний, специализирующихся на креветочном промысле. В данный момент члены ассоциации решают, как прекратить незаконный промысел в водах Приморского края.

Все же отказываться от японского рынка креветочники не спешат. По словам экспертов, ожидается, что уже вскоре датская креветка резко поднимется в цене. А та же Япония завозит много креветки из Дании. Есть и другие моменты, по которым еще долгое время дальневосточные компании будут ориентированы на азиатские рынки.

"Требования европейского и азиатского рынка креветки совершенно разные. Европа и Россия продают на своих рынках варено-мороженую креветку. А вот азиатам нравится сыро-мороженая. Поэтому флот большинства компаний не способен технологически производить первый вариант", - утверждают в компании "Каммаг" (Камчатка).

На данный момент только три компании - "Бином", "Каммаг", "Исток-АБ" (Приморье) будут работать с AGAMA. Как пояснил Юрий АЛАШЕВ, у этих компаний самые большие квоты и самый современный флот. Причем суда этих компаний технологически способны производить "варено-мороженую" продукцию.

Интересно, что доставка продукции в центральную часть России будет производиться морским путем. Вся продукция вначале пойдет в Пусан, а оттуда южным путем в порт Санкт-Петербурга. Как оказалось, такой путь гораздо дешевле транспортировки по Транссибу.

Если опыт работы на центральную часть России окажется удачным, не исключено, что дальневосточная креветка составит достойную конкуренцию датской продукции. Да и потенциал у этого вида промысла очевиден. До 70-х годов японские траулеры добывали в Охотском море до 70 тыс. тонн этого деликатеса, причем без подрыва сырьевой базы. Российские компании ловят пока значительно меньше, хотя, по словам ученых, Охотское море имеет большие промысловые запасы. При резком скачке потребительского спроса не исключена массовая переориентация рыбодобывающих компаний на этот вид. Уже в 2006 г. относительно молодой рынок креветки в России показал рекордный результат - было продано 60 тыс. тонн. Для сравнения, на рынке Японии, где креветка традиционный продукт, продается ежегодно около 300 тыс. тонн.

Однако и конкуренция на этом рынке продолжает расти. Неожиданной для многих операторов рынка стала экспансия таиландской продукции. В прошлом году Таиланд продал по всему миру почти 300 тыс. тонн "тигровой" креветки. "Тигровая" креветка выращивается морскими фермерами до "стандартных" размеров всего за 5 месяцев. В России она продается как эксклюзивный продукт и, несмотря на высокую цену, в 2006 г. было продано 10 тыс. тонн.