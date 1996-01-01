К лету рынки не закроются

Правительство в ближайшее время примет все необходимые постановления, необходимые для вступления в силу с 11 апреля закона о рынках. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей БЕЛОУСОВ, сообщает "Прайм-ТАСС".

По словам Белоусова, все четыре необходимых постановления разработаны и находятся сейчас в аппарате правительства. В частности, они касаются порядка выдачи разрешения на функционирование рынка, порядка оформления паспортов безопасности рынка и др. В то же время Белоусов подчеркнул, что в свою очередь субъектам России необходимо разработать и принять ряд нормативных актов, необходимых для реализации этого закона. Замглавы подчеркнул, что "мы не имеем право допустить, чтобы к лету рынки закрылись".