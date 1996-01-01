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Школе поможет... рынок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня много говорят и спорят о том, что такое социальная ответственность бизнеса. Одни считают, что достаточно в полной мере выплачивать территории налоги, другие - платить высокую заработную плату своим работникам и заботиться о социальных нуждах ветеранов, третьи - оказывать благотворительность. А вот администрация Первореченского рынка Владивостока в дополнение к вышеперечисленному в сферу своей ответственности включила школу. Об этом рассказывается в письме в редакцию "ЗР".

"Педагогический коллектив, ученики и родители муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 75 города Владивостока" просят выразить благодарность администрации Первореченского рынка, первичной организации партии "Единая Россия" во главе с секретарем Сергеем Дмитриевичем ДМИТРИЕВЫМ, ОАО "Сельхозрынок" и лично генеральному директору ОАО "Сельхозрынок" Александру Петровичу ОЛЕНКО за постоянную шефскую помощь и поддержку, оказываемую школе.

Наша школа расположена на ул.Нерчинской - вдали от главных дорог. Первореченский рынок взял шефство над ней в тяжелый для нас период. Недостаточное бюджетное финансирование привело к обветшанию материально-технической базы образовательного учреждения. Переложить заботы по ремонту школы на родителей мы просто не могли - многим семьям и ремонт класса был не по карману. А когда в школу пришли руководители акционерного общества "Сельхозрынок" , они сразу увидели "узкие места". За короткое время привели в надлежащее техническое состояние здание, в прошлом году сделали капитальный ремонт помещений школьной столовой. Сегодня любимыми для учеников стали уроки физкультуры - отремонтировав спортзал, шефы оснастили его современным спортивным инвентарем. Здесь и после занятий идут игры и тренировки - и школьники меньше болтаются на улице.

Теперь со своими нуждами мы часто обращаемся к шефам. Коллектив рынка оказывает постоянную материальную помощь школе, в том числе при организации праздников. В качестве примера - последний новогодний праздник. Шефы пришли в школу с новогодними поздравлениями и привезли детские новогодние подарки для всех школьников.

Мы знаем, что сегодня ваша газета проводит конкурс "Социально ответственный бизнес". Так это о наших шефах. Считаем, что подобное проявление чуткого и внимательного отношения к проблемам школы, образованию и воспитанию детей со стороны коммерческого предприятия не должно остаться без внимания общественности, руководства города и нашего края".

В. СИДОРЕНКО, директор средней школы № 75 г. Владивостока.

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