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Школе поможет... рынок
Сегодня много говорят и спорят о том, что такое социальная ответственность бизнеса. Одни считают, что достаточно в полной мере выплачивать территории налоги, другие - платить высокую заработную плату своим работникам и заботиться о социальных нуждах ветеранов, третьи - оказывать благотворительность. А вот администрация Первореченского рынка Владивостока в дополнение к вышеперечисленному в сферу своей ответственности включила школу. Об этом рассказывается в письме в редакцию "ЗР".
"Педагогический коллектив, ученики и родители муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 75 города Владивостока" просят выразить благодарность администрации Первореченского рынка, первичной организации партии "Единая Россия" во главе с секретарем Сергеем Дмитриевичем ДМИТРИЕВЫМ, ОАО "Сельхозрынок" и лично генеральному директору ОАО "Сельхозрынок" Александру Петровичу ОЛЕНКО за постоянную шефскую помощь и поддержку, оказываемую школе.
Наша школа расположена на ул.Нерчинской - вдали от главных дорог. Первореченский рынок взял шефство над ней в тяжелый для нас период. Недостаточное бюджетное финансирование привело к обветшанию материально-технической базы образовательного учреждения. Переложить заботы по ремонту школы на родителей мы просто не могли - многим семьям и ремонт класса был не по карману. А когда в школу пришли руководители акционерного общества "Сельхозрынок" , они сразу увидели "узкие места". За короткое время привели в надлежащее техническое состояние здание, в прошлом году сделали капитальный ремонт помещений школьной столовой. Сегодня любимыми для учеников стали уроки физкультуры - отремонтировав спортзал, шефы оснастили его современным спортивным инвентарем. Здесь и после занятий идут игры и тренировки - и школьники меньше болтаются на улице.
Теперь со своими нуждами мы часто обращаемся к шефам. Коллектив рынка оказывает постоянную материальную помощь школе, в том числе при организации праздников. В качестве примера - последний новогодний праздник. Шефы пришли в школу с новогодними поздравлениями и привезли детские новогодние подарки для всех школьников.
Мы знаем, что сегодня ваша газета проводит конкурс "Социально ответственный бизнес". Так это о наших шефах. Считаем, что подобное проявление чуткого и внимательного отношения к проблемам школы, образованию и воспитанию детей со стороны коммерческого предприятия не должно остаться без внимания общественности, руководства города и нашего края".
В. СИДОРЕНКО, директор средней школы № 75 г. Владивостока.
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