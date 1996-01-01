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ПМП доплыло до Норвежской фондовой биржи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Приморск Интернешнл Шиппинг Лимитед" (PISL, офшор ОАО "Приморское морское пароходство") 28 февраля завершил размещение четырехлетних облигаций на сумму 300 млн норвежских крон (около $49 млн) с лимитом займа в 1 млрд норвежских крон на Норвежской фондовой бирже в Осло.

Доходность облигаций составила NIBOR+3,6% (NIBOR - межбанковская кредитная ставка Норвегии). Организатором размещения займа выступил банк Nordea.

По словам представителя банка, среди инвесторов, купивших бумаги, в основном норвежские участники рынка, но есть и международные.

"Выпуск облигаций, деноминированных в норвежских кронах, был открыт 8 февраля 2007 года на презентации в Осло. Облигации были хорошо восприняты рынком, и PISL решила закрыть подписку на прошлой неделе. Средства облигационного займа будут использованы на частичное финансирование программы нового судостроения, а также на общие корпоративные цели", говорится в сообщении пресс-службы ПМП.

Отметим, что по результатам оценки кредитных рисков, проведенной банком Nordea, компании PISL был присвоен корпоративный рейтинг ВВ, а рейтинг выпущенных бондов был оценен на два уровня ниже из-за необеспеченности выпуска. Тем не менее представитель банка отметил, что выпуск ПМП был среднестатистическим, с высокой доходностью.

По его словам, среди инвесторов, купивших бумаги, в основном норвежские участники рынка, но есть и международные.

Судостроительная программа корпорации Prisco является действующим планом обновления флота, согласно которому, за последние годы был реализован старый и малотоннажный флот и были размещены заказы на 15 судов высокого ледового класса типа MR, LR, Афрамакс и Суэцмакс. Новые суда будут использованы для выполнения долгосрочных контрактов по российскому экспорту сырой нефти и нефтепродуктов.

Аналитики положительно оценивают размещение облигационного займа. "ПМП усиленно производит модернизацию флота, на что нужны финансовые ресурсы и облигационный займ - это один из лучших вариантов, - считает управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ. - Другим вариантом мы считаем продажу неблокирующего пакета акций на российских биржах. По нашему мнению, это размещение будет пользоваться спросом среди инвесторов. Пароходство успешно развивается и работает на новых финансовых рынках. Но желательно, чтобы больше внимания уделялось и российским инвесторам, интерес которых к ПМП очевиден".

Досье

Основным акционером ОАО "ПМП" является Apington Investments Limited (19,41% обыкновенных акций), в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк" находится 63,97% обыкновенных акций. Германский инвестиционный фонд Union Investment Privatfonds GmbH владеет 2,8% обыкновенных акций (в виде ADR), Universal Investment GmbH - 0,04%. По данным участников рынка, свыше 80% акций ПМП контролирует менеджмент пароходства, из них значительная доля принадлежит председателю совета директоров Александру КИРИЛИЧЕВУ.
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