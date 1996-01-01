Третий этап реформирования ОАО "РЖД" на Дальнем Востоке в самом разгаре

Процесс "выделения" дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в ОАО "РЖД", начатый в 2004 г., продолжается, однако план третьего этапа реформ на местах пока выглядит достаточно туманным. Попытка развеять этот туман в очередной раз предпринималась в конце февраля в Хабаровске, где состоялось заседание штаба по реформированию Дальневосточной железной дороги.

С момента прошлого заседания штаба прошло уже более двух месяцев.

Тогда, напомним, рассматривались вопросы, связанные с созданием Дирекции социальной сферы, Дирекции по ремонту и эксплуатации путевых машин и ряда других, вновь создаваемых - за счет выделения из состава дороги - структур. На новом заседании штабисты подводили итоги реформ минувших двух месяцев, а также впервые рассматривали новую тему - реформирование локомотивного хозяйства дороги.

- Все реформируемые структуры сейчас находятся на разных этапах преобразования, - так открыл совещание председатель штаба, заместитель начальника дороги Юрий ЗУЕВ. - Каждый этап важен, цена ошибок высока и примеров тому достаточно. Низкая детализация и недостаточная проработка программ по реформированию тех или иных предприятий или секторов хозяйства может и, вероятнее всего, скажется на неудовлетворительной работе создаваемой структуры. Еще важнее понять, будет ли жизнеспособна созданная структура, сможет ли она успешно функционировать в новых условиях? На эти вопросы нам необходимо знать точные ответы уже на этапе планирования, то есть в начале пути.

Юрий Зуев подчеркнул, что создание дочерних и зависимых обществ - требование времени и цель структурной реформы, способ выделения профильной и непрофильной деятельности в самостоятельные виды бизнеса.

Так, близится к завершению процесс по реформированию ремонтно-путевого комплекса. 29 декабря 2006 г. создана Дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин - сейчас здесь заканчиваются передача и оформление техники и другого имущества, подбор кадров, определяется план работ по выполнению своей основной функции. Но и это, по сути, лишь еще один шаг на пути к созданию Центральной дирекции ремонтно-путевого комплекса - еще одного ДЗО ОАО "РЖД".

Очень много вопросов юридического и экономического характера остается в процессе создания ДЗО в области предоставления услуг питания и торгового обслуживания. Похоже, и у центрального руководства до сих пор нет ясности, по какому пути пойдет реформирование, на каких основах будут дальше строиться взаимоотношения с дорогой и т.д. Как отметила на заседании штаба заместитель начальника Дорожного центра рабочего снабжения (на базе которого создадут ДЗО) Татьяна ОСИПОВА, "мы вынуждены пока занимать выжидательную позицию, потому что сейчас ясно лишь одно - реформировать нас будут. Но как - еще не совсем понятно".

Проблемы другого рода стоят перед Дирекцией социальной сферы, которая ведет свою деятельность уже несколько месяцев. Как известно, этой структуре передан весь имущественный комплекс дороги "социального характера". Цель вполне понятна - "сбросить социалку с колеса грузового вагона". Понятна и задача, поставленная руководителю дирекции Юрию АКИМЦОВУ, - к концу года выйти на безубыточность. По словам главы дирекции, есть два пути решения этой задачи: повышение доходов и снижение расходов. И оба проблемные.

Снижение расходов подразумевает сокращение штата социальных работников и продажу ряда объектов социальной сферы - меры, мягко говоря, непопулярные. Более того, ряд объектов не представляет инвестиционной привлекательности, так что их сложно не только продать, но и "подарить". С доходами тоже непросто.

- В декабре заполняемость наших санаториев и профилакториев немногим превышала 40%, - сказал Юрий Акимцов. - А уже в январе перед нами поставили задачу довести этот показатель до 100%. Понятно, что это просто нереально.

Кстати, эту задачу не выполнила ни одна социальная дирекция на сети дорог РЖД. Тем не менее план перехода дирекции на безубыточность уже утвержден начальником дороги и представлен на рассмотрение президенту ОАО "РЖД".

Особое внимание на заседании штаба уделено реформированию локомотивного хозяйства - работа по его преобразованию началась еще в 2003 г. Первый шаг на пути реформирования - разделение и выделение в отдельные виды деятельности эксплуатации и ремонта. На ряде дорог такое разделение уже произошло, однако на уровне руководства компании до сих пор не принято окончательное решение о том, как именно проводить это разделение. В первую очередь с технической и технологической точки зрения. Поэтому каждой дороге приходится заново отвечать на все эти вопросы, и Дальневосточная - не исключение.