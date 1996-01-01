Гремучая смесь

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ заявил журналистам, что он с тревогой ожидает информацию об объединении энергетических активов "Газпрома" и СУЭК и создании новой совместной компании.

"Я лично против этого, это будет очередная попытка монополизации энергетики", - заявил Игорь Артемьев "ФК-Новостям". СУЭК - "Сибирская угольная энергетическая компания", крупнейшее в России угольное объединение. Создание СУЭК и "Газпромом" новой компании приведет к тому, что крупнейший "газовщик" России станет энергетическим монополистом на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, вообще под его контроль перейдет треть внутреннего рынка энергетического угля".

"Зачем надо было начинать реформу электроэнергетики, если "Газпром" станет в итоге главным субъектом монополизации РАО "ЕЭС"? - спрашивает Игорь Артемьев.

Тем не менее он отметил, что ему, как чиновнику, да и ФАС, как антимонопольному ведомству, несмотря на все вполне понятные опасения в связи с возможностью доминирования одной компании на энергорынке, будет весьма сложно принять отрицательное заключение по этой сделке. Эта сделка поможет высвободить для экспорта огромные объемы газа.