Неуправляемый конец ВСТО

Правительство РФ не принимало никаких решений по поводу изменения конечной точки маршрута нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", заявил премьер-министр Михаил ФРАДКОВ во Владивостоке после совещания по вопросам социального экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Честно говоря, это заявление главы правительства вызывает недоумение. Призвав "обеспечить объективность информации", М.Фрадков тут же все еще больше запутал, ведь в подписанном им 31 января 2004 г. постановлении конечной точкой нефтепровода ВСТО значится... бухта Перевозная! Оно до сих пор не отменено и, следовательно, имеет юридическую силу. Но весь последний год, вроде как идут работы в районе бухты Козьмино.

Вот и про место строительства Восточного НПЗ тоже продолжают гулять разные версии, и он уже воспринимается как "летучий голландец". Президент "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ утверждал, что площадка выбрана и НПЗ построят недалеко от бухты Козьмино, а мыс Елизарова, который он обозначил как место привязки, видимо, усилиями недоброжелателей проекта взял и передислоцировался в бухту... Козина. Чуть позднее призрак Восточного НПЗ был замечен, если верить сообщениям ряда СМИ... в Партизанском районе.

В общем, объективная информация, исходящая из уст высокопоставленных чиновников, внушает беспокойство за судьбоносный проект. Уж слишком велик риск, что концы с концами не сойдутся и тогда Россия точно, как недавно пророчески пошутил министр Христенко, опояшет ВСТО весь земной шар. Ох и везет же России на златоустов в правительстве...