Номинация "Социально ответственный бизнес"

Экспертный совет Федерации профсоюзов Приморского края назвал полуфиналистов краевой Премии года в номинации "Социально ответственный бизнес":

1. ОАО "БАМР"

2. ОАО "Владивосток-авиа"

3. ОАО "Дальсвязь"

4. Филиал ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Приморская генерация

5. Филиал ОАО "Дальневосточная сетевая компания" Приморские электрические сети

6. ОАО "Находкинский морской торговый порт"

7. ОАО "Преображенская база тралового флота"

8. ОАО "Приморский ГОК"

9. ООО "РН-Находканефтепродукт"

10. Уссурийская дистанция гражданских сооружений

11. Уссурийский локомотиворемонтный завод

12. УФПС Приморского края, филиал ФГУП "Почта России"

Как отметил председатель экспертного совета, председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор ПИНСКИЙ, в списке - самые достойные компании:

- Условия конкурса таковы, что мы должны отдать предпочтение лишь одной компании. И нас очень радует тот факт, что есть из кого выбирать. Как показал процесс подготовки к конкурсу, в Приморье есть предприятия, руководители которых активно сотрудничают с профсоюзами, создавая цивилизованные условия труда, обеспечивают его безопасность, платят вовремя достойную зарплату своим работникам, заботятся об их будущем, рассчитываясь по обязательным платежам в полном объеме, что очень важно для нас, - по единому социальному налогу. Все наши полуфиналисты соответствуют этим требованиям.

Да, возможно, сегодня их менее ответственные коллеги пользуются большими конкурентными преимуществами - ведь им не приходится выполнять условия соглашений с работниками, нести затраты на предоставление достойного соцпакета работникам. Тем большего уважения заслуживают те, кто является примером для остальных - своей успешной деятельностью, - это ведь компании, которые и по экономическим показателям являются лидерами в своих отраслях - вести честный бизнес сегодня в России, в частности в Приморье, можно. Мы твердо уверены, что уже совсем скоро быть социально ответственным для бизнеса будет не только престижно, но и выгодно.

Сейчас перед Экспертным советом номинации "Социально ответственный бизнес" стоит еще более сложная задача - выбрать из 12 достойных 4 лучших. Результаты отбора будут опубликованы в одном из номеров ДДГ "ЗР".

Состав Экспертного совета ФППК:

1. Антипенко М.Ф., председатель Приморской краевой организации Всероссийского "Электропрофсоюза".

2. Лямина Н.И., председатель Владивостокского филиала дорожной профсоюзной организации Дальневосточной железной дороги.

3. Пинский В.В., председатель ФППК, председатель Экспертного совета.

4. Хитрихеев В.Г., председатель профессиональной организации авиаработников ОАО "Владивосток-авиа".

5. Шабанова Р. Н., председатель Приморской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Справки и предложения по краевой Премии "Социально ответственный бизнес-2006" принимаются по адресу: 690950, г. Владивосток, ул. Светланская, 89, тел./факс 22-06-31, 22-46-31, e-mail: press@fppk.org, org@fppk.org