За 92-й ответишь!

Военная прокуратура Тихоокеанского флота возбудила уголовное дело в отношении директора федерального государственного унитарного предприятия "92-й судоремонтный завод" (г. Владивосток) Игоря БУРМИСТРОВА по ст.145.1 ч.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Сумма невыплаченной заработной платы составила 16,8 млн руб. При этом также будут исследованы обоснованность и экономическая целесообразность установления руководству предприятия заработной платы, в разы превышающей среднюю по заводу. Подробности в ДДГ "ЗР" №15.