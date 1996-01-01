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"Корова в перьях" как бизнес-идея

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Определились финалисты регионального этапа конкурса "Бизнес инновационных технологий - 2007" (BIT 2007), организованного Центром научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRATEC). В финал прошли 6 из 20 представленных проектов.

ДДГ "ЗР" хочется обратить внимание на проект, который в финал не попал по причине... отсутствия инноваций, хотя никто из присутствующих не сомневался: у его автора все получится! Эта презентация была самой эмоциональной и неоднократно прерывалась взрывами смеха, когда студент 5-го курса ВГУЭС Андрей АРТАМОНОВ рассказывал о своей мечте. Несколько лет назад он заболел идеей разводить в Приморье страусов и поставлять мясо на внутренний рынок и в Японию.

Андрей был на ферме под Пекином, где содержат 5 тыс. страусов. На Дальнем Востоке масштабы пока скромные: 13 птиц у фермера в Находке да, говорят, на Сахалине тоже есть такой опыт, но наш герой планирует поставить дело на промышленную основу и закупить 150 птиц. По данным проведенного командой проекта маркетингового исследования, многие рестораны готовы закупать страусиное мясо и яйца.

И уже есть договоренность с администрацией Михайловского района о выделении под ферму в аренду 20 га земли. У проекта есть и российский инвестор, готовый вложить в него от 30 до 50% необходимых средств. Всего же нужно 1,5 млн евро на закупку стада, строительство фермы и приобретение заводика по переработке мяса. Вероятнее всего, проект начнет разворачиваться с осени: к этому времени будет построена ферма и закуплено маточное стадо.

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