Электрический стол

Структурные изменения предприятий топливно-энергетического комплекса Приморья и Хабаровска сегодня уже реальность. В каждом федеральном округе должно остаться по три компании, связанные с энергетикой, а именно сбытовая, производящая и управляющая. Таким образом поставлена точка в реформе электроэнергетики на Дальнем Востоке.

Столь существенные изменения не могли обойти стороной потребителей электроэнергии. В конце 2006 г. всем хозяйствующим субъектам Приморья, в том числе и малым предпринимателям, были направлены предложения о заключении нового договора на поставку электроэнергии. Это вызвало множество вопросов.

Для того чтобы прояснить ситуацию, комитет по поддержке малого предпринимательства департамента экономического развития администрации Приморского края при содействии торгово-промышленной палаты провел "круглый стол" по наиболее актуальным вопросам потребления электроэнергии. "Как известно, в конце прошлого года все предприниматели получили от ОАО "Дальэнерго" уведомление о расторжении договора, - открыла "круглый стол" председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА. - Условия заключения нового договора вызвали много вопросов, поэтому мы собрались здесь, чтобы услышать позицию энергоснабжающих компаний". Это и стало темой дальнейших выступлений собравшихся.

Вадим МИХАЙЛЕНКО, начальник отдела правового обеспечения энергосбытовой деятельности ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК):

- Причина создания нового договора содержится в постановлении Правительства РФ № 530 от 31 августа 2006 г. В итоге заключено 86% договоров, из них 12% с разногласиями. Чтобы разъяснить положения и прийти к общему мнению, мы встречаемся с клиентами по 4-5 раз. Не по всем пунктам находим понимание и это не скрываем.

Игорь НЕЧАЕВ, директор ОАО "Дальэнергосбыт":

- Сегодня все мы живем по правилам розничного рынка. Наша организация покупает электроэнергию и продает ее оптом, оплачивая полным рублем, месяц в месяц.

Остановимся на тех моментах, по которым возникли основные нарекания. Практически у всех возник вопрос по формуле отклонения, которая приведена в договоре. В ближайшее время методика отклонения расчета будет принята по всей территории РФ. На сколько она объективно присутствует в договоре сейчас? Да, мы согласны, что вопрос спорный, поэтому мы его будем обсуждать.

Следующая проблема - 100%-ная оплата. Она для нашей компании стоит не менее актуально, т.к. с 1 января мы должны оплатить текущий месяц день в день. Не менее острый вопрос - наличие в договоре третьей стороны, т.е. сетевой компании. Сейчас каждый абонент должен понимать, от какой территориальной сетевой организации он получает электроэнергию. И мы должны знать, от кого хозяйствующие субъекты получают электроэнергию и в чьей балансовой принадлежности находятся.

В свою очередь, у территориальной организации тоже должна быть информация: сколько электроэнергии прошло через их сеть, а мы, в свою очередь, должны заплатить им за транспортировку. Кроме того, сетевая организация должна быть осведомлена о потерях и в своих сетях.

Евгений РЯБОВ, председатель Ассоциации юристов Приморья:

- Совет предпринимателей обратился к нам с просьбой проанализировать ситуацию по заключению договора. Перед нами стоял вопрос: обязан ли клиент перезаключать договор или вправе внести изменения в существующий? Наше общее мнение оказалось таково: требования компании-поставщика электроэнергии по заключению нового договора необоснованно в соответствии с Гражданским законодательством ст. 450, 451, 350 ГК РФ и постановлением № 530 в частности. Напротив, существует возможность внесения изменений в старые договоры.

Вадим Михайленко:

- Предложение о заключении нового договора с ОАО "ДЭК" не является требованием. В то же время во всех прежних договорах есть ссылка на то, что договор может быть расторгнут, если одна из сторон за месяц заявит об этом. Мы, в свою очередь, воспользовались этим правом, т.е. договор расторгнут правомерно, в рамках новой объявленной оферты. Зная, что у многих наших клиентов договор заканчивается 31 декабря 2006 г., мы предприняли данный шаг. Вместе с тем предмет договора не изменился, изменились лишь реквизиты юридического лица.

Дмитрий АБРОСИМОВ, Управление Антимонопольной службы по Приморскому краю:

- У нас есть факты, что протоколы по соглашениям сторон заключаются без учета предложений клиентов. По-нашему мнению, достаточно было заключить дополнительное соглашение, что соответствует требованиям постановления № 530. В то же время, пока потребитель не заключит новый договор, будет действовать старый его вариант. Договора может быть два: энергоснабжения либо купли-продажи со сбытовой организацией. Если ОАО "ДЭК" в договоре обязуется поставить потребителю электроэнергию, этого достаточно. Если же потребитель заключил договор купли-продажи, то он должен знать: там такая обязанность не предусмотрена. Кроме того, мы делаем замечания по объему договора - увеличились обязанности клиента, что нарушает принцип равенства сторон.

Предприниматели:

- Почему городская электросеть (Владивосток) высылает уведомления всем абонентам относительно того, чтобы они заключили договор именно с ней?

Вадим Михайленко:

- Если потребитель, заключивший договор с нами с протоколом либо без протокола разногласий, заключит дополнительно договор на электроснабжение с ВТЭС за оказание услуг, то он будет обязан оплачивать потери дважды, поскольку по первому договору он будет обязан платить нам, ДЭКу, так как мы взяли на себя обязательство урегулировать отношения с сетевой организацией и за это берем деньги, т.к. у нас утвержден тариф по договору на энергоснабжение. И второй раз ему придется платить ВТЭС. Но в целом, если потребитель уже заключил договор с нами, ему нет необходимости заключать договор с ВТЭС.

Борис БОНДАРЕВ, заместитель директора Владивостокского предприятия электрических сетей:

- Мы предлагаем заключить договор напрямую, т.к. на сегодняшний день нам по договору поставки оплата не производится. На 10 марта 2007 г. нашему предприятию должны 50 млн руб., не на что покупать бензин, материалы и т.д.

Одна из проблем - действительно потери. Кроме наших сетей на территории Владивостока есть внутридомовые сети, они подведомственны управляющим компаниям, и нам неизвестно, каковы их потери. Есть еще сметные сети, абонентские подстанции, напрямую подключенные к потребителю, где также нет учета. Необходимо взять во внимание и хищения потребителя. Таким образом, наше предприятие не может оплачивать потери за всех. Поэтому мы предложили ДЭКу совместно развить схему учета по Владивостоку, а также предложили свой вариант договора потребителю.

Предприниматели:

- Если нам отключат электроэнергию по инициативе энергосбытовой организации, что мы должны сделать?

Дмитрий Абросимов:

- Предъявлять претензии к ОАО "ДЭК. В то же время наше основное замечание касается необоснованного права ограничения ОАО "ДЭК" электроэнергии по собственной формуле. Напротив, они должны доказать свой реальный ущерб по закону, и приоритет в решении вопроса о потреблении должен быть за Гражданским кодексом. В то же время наше мнение таково, что предприниматели должны идти на согласования, тем более что представители ДЭК заявляют, что они всегда готовы к диалогу.

Игорь Нечаев:

- В ближайшее время мы соберем предпринимателей, с каждым абонентом будем разговаривать отдельно и находить точки соприкосновения.