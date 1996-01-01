НТК замыкает десятку

Абонентская база ОАО "Новая телефонная компания" в феврале составила 818,296 тыс. человек, говорится в отчете исследовательской компании AC&M Consulting. Общее количество сотовых абонентов в России достигло 153,47 млн человек, что на 1% выше уровня января - 152,3 млн. Приморский оператор по-прежнему замыкает десятку крупнейших сотовых операторов страны.