"Порт Посьет" готовит ряд сделок

Акционеры ОАО "Торговый порт Посьет" на внеочередном собрании 27 марта обсудят ряд сделок с заинтересованностью. В компании не раскрывают подробности сделок, вынесенных на обсуждение. Акционерам в ходе собрания, которое пройдет в заочной форме, также предстоит решить вопрос о внесении изменений в устав.