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Налоговики хотят обанкротить завод "Бурея-кран"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь областного арбитражного суда Елена ПОЛЯКОВА, налоговая настаивает на том, что ОАО "Бурея-кран" (Амурская область, специализируется на выпуске мостовых кранов) не может удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и платить обязательные платежи.

Областной арбитражный суд во второй раз отложил рассмотрение соответствующего заявления. Первое заседание по этому делу прошло 11 января. Тогда рассмотрение заявления было отложено по ходатайству должника.

На заседании 13 марта представитель завода заявил о том, что предприятием оплачена значительная сумма задолженности. Однако налоговики настаивают на введении в отношении АО "Бурея-Кран" процедуры банкротства - наблюдения, указав, что общая сумма долга составляет свыше 7 млн руб.

Представители завода оспаривают эту цифру и сами обратились в суд, так как в налоговых органах им не предоставили акты сверки по сумме задолженности. Арбитражный суд отложил рассмотрение заявления налоговой службы до 18 мая.

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