ДГК получила дополнительный рычаг

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в рамках договорной кампании на 2007 г. заключило около 12 тыс. договоров теплоснабжения с юрлицами, сообщила пресс-служба компании.

ДГК является новым поставщиком тепловой энергии на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, ЕАО и Южной Якутии с 1 января 2007 г.

В пресс-службе отмечают, что договорный процесс, который повторяется ежегодно, на этот раз проходил несколько дольше обычного. Это связано с тем, что ДГК - вновь созданное предприятие, и все договоры на поставку тепловой энергии потребителям необходимо было не просто пролонгировать, а перезаключать, учитывая и разрешая большое количество возникающих разногласий. Тем не менее к концу февраля практически все договоры теплоснабжения (контракты) были подписаны", - говорится в сообщении.

Последним шагом в договорной кампании стало подписание контрактов на теплоснабжение с муниципальными бюджетными организациями г.Владивостока.

"При их подготовке ДГК и Приморскими теплосетями были неоднократно проведены переговоры с мэрией Владивостока. Это позволило успешно разрешить более 20 разногласий о сроках и порядке расчетов за теплоэнергию, о технических аспектах учета и др.", - говорится в сообщении.