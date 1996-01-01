Камчатские энергоузлы разизолируют

ОАО "ДВЭУК" (управляет ОАО "Камчатскэнерго") приняло решение об объединении изолированных энергоузлов Камчатской области с Центральным энергоузлом.

В начале прошлой недели руководство ДВЭУК обследовало энергообъекты в изолированных энергоузлах Камчатской области (Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский районы).

По итогам поездки руководством ДВЭУК принято решение в кратчайшие сроки кардинально пересмотреть стратегию развития изолированных энергоузлов и сделать все для того, чтобы объединить их с Центральным энергоузлом.

Для этого необходимо построить высоковольтную линию от пос. Мильково до Усть-Камчатска. Технически этот проект реализуем и уже неоднократно прорабатывался в "Камчатскэнерго".

"Проблема в том, что он неокупаем для любого инвестора, но при этом имеет высокую социальную значимость, так как позволяет решить ряд важных для области проблем. Во-первых, это позволит экономить бюджетные средства, направляемые на компенсацию разницы в тарифах, во-вторых, приведет к развитию инфраструктуры полуострова, что даст возможность в перспективе обеспечить электроэнергией по тарифу Центрального энергоузла развитие горнорудной промышленности", - сообщили в пресс-службе.