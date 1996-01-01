ФСФР зарегистрировала допэмиссию "Русской тройки"

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ЗАО "Русская тройка". Компания разместит по закрытой подписке 471 тыс. 996 акций номиналом 1 000 руб. каждая. "Русская тройка" планирует разместить акции по цене 1 025 руб. за штуку. Таким образом, компания привлечет 484 млн рублей. 50% допэмиссии выкупит НПФ "Благосостояние" (пенсионный фонд РЖД), оставшуюся часть - ОАО "ДВМП".