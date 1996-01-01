"Владивосток Авиа" отправило аэробус в первый полет

ОАО "Владивосток Авиа" на прошлой неделе приступило к эксплуатации самолета А-320. Лайнер будет задействован на направлении Владивосток - Сеул - Бангкок. Ранее компания "Владивосток Авиа" на этом маршруте временно эксплуатировала Ту-204-300. Самолет А-320-212 - первый из шести аэробусов А-320, которые авиакомпания планирует приобрести в ближайшее время.