Порт Ванино сделал выбор в пользу москвичей

ОАО "Порт Ванино" выбрало аудитором на 2007-2008 гг. ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" (Москва). Всего в конкурсе приняло участие 7 компаний - ООО "РСМ Топ-Аудит", ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ЗАО "BKR-Интерком-Аудит", ЗАО "СВ-Аудит" (все - Москва), ООО "Фирма "Аудит-Экспертиза" (Хабаровск), ЗАО "Дальаудит" (Владивосток) и ЗАО "АудитЮрСервис" (Кемерово).