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Представители "Беркута" станут директорами Славянского СРЗ
ООО "Беркут", основной акционер ОАО "Славянский судоремонтный завод", одно из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока, выдвинуло 6 кандидатов на 7 мест в совете директоров.
Как говорится в сообщении СРЗ, всего в совет директоров для избрания на годовом собрании акционеров 20 апреля претендуют 8 человек, в том числе 6 - от ООО "Беркут" (контролируется структурами депутата Законодательного собрания Приморского края Джамбулата ТЕКИЕВА), выкупившего в конце 2006 года 86,81% акций завода у ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).
В частности, среди кандидатов - гендиректор ООО "Беркут" Иван КОВАЛЬ, его заместитель по строительству Владимир ИВАНОВ, главный бухгалтер Елена ТЕКИЕВА, гендиректор ООО "Новокиевское" Геннадий ГАЩУК, а также Магомед МУСХАНОВ и Юрий РАДЧЕНКО.
Кроме того, в совет выдвинуты гендиректор ОАО "Славянский СРЗ" Николай БОЛГАР и директор по экономике и финансам СРЗ Андрей БЕЛЕЦКИЙ.
Напомним, что действующий совет директоров завода, избранный на годовом собрании в июне 2006 г., полностью состоит из представителей ДВМП.
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