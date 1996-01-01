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Контейнерное нашествие

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рынок контейнерных перевозок переживает бурный подъем. Уже в этом году оборот российского контейнерного рынка может увеличиться на треть, до 5 млн TEU, а еще через три года достигнет 7-8 млн TEU. Но и после этого, по мнению экспертов, рост рынка вряд ли замедлится, ведь главный резерв (экспортные перевозки) до сих пор практически не был вовлечен в сферу контейнерных перевозок.

В 2005 г. оборот российского контейнерного рынка составил 2,66 млн TEU (аналог 20-футового контейнера), что на 27,42% больше уровня предыдущего года. Суммарный объем российских контейнерных терминалов составил 1,92 млн TEU, а их доля в общем обороте 72,3%.

По данным исследования агентства InfraNews "Контейнерные перевозки в России и соседних странах: итоги 2006 г.", оборот российского контейнерного рынка вырос в прошлом году на 24,9%, с 1,92 млн до 2,40 млн TEU. Если считать все объемы, поступающие в Россию, и внутренние железнодорожные перевозки, то по итогам прошлого года оборот контейнерных грузов в России увеличился на 45,86% и составил 3,88 млн TEU.

Вне конкуренции в прошлом году остался принадлежащий Национальной контейнерной компании (НКК) питерский "Первый контейнерный терминал" (ПКТ). Вторым игроком на рынке стали "Российские железные дороги" (РЖД). По данным InfraNews, внутренние и трансграничные, не связанные ни с какими российскими или соседними терминалами, перевозки составили по системе РЖД 832 тыс. TEU.

Взгляды на будущее у экспертов и участников рынка еще более оптимистичные.

По оценкам экспертов InfraNews, в текущем году оборот российского контейнерного рынка увеличится примерно на 30%, до 5 млн TEU. "В текущем году, судя по сводкам первых двух месяцев, отмечается существенный рост, - пояснил РБК daily вице-президент Евро-азиатского транспортного союза Юрий ЩЕРБАНИН. - В этом году оборот контейнеров в России точно вырастет более чем на 10%. Слишком большой рост трудно программировать, так как не везде еще имеются технологические условия для перевалки и обработки контейнеров".

Причем, по мнению специалистов, в ближайшие годы темпы роста оборота контейнеров на российском рынке едва ли замедлятся. "По нашим совместным оценкам с консалтинговой компанией Deloitte & Touche, к 2010-2011 гг. внешнеторговый контейнерооборот России составит 7-8 млн TEU", - сказал РБК daily старший вице-президент ОАО "ИК "ТПС" Павел ОЛЕЙНИК.

Главный резерв роста рынка - контейнеризация экспорта. В настоящее время очень много видов продукции, которую стоит возить в контейнерах. "Росту перевалки контейнеров в российских портах, в первую очередь, будет способствовать увеличение контейнеризации грузов, - пояснил г-н Олейник. - В настоящее время в России данный показатель по экспорту составляет 5-7% от общего объема подлежащих контейнеризации экспортных грузов, в то время как в мире в среднем 50-60%".

Крупнейшие игроки на рынке

По данным InfraNews, структура российского контейнерооборота в 2006 г. выглядела следующим образом: российский транзит через Финляндию (9,46%), российский транзит через Прибалтику (7,10%), ОАО "Российские железные дороги" (21,46%), ЗАО "Первый контейнерный терминал" (22,92%), ОАО "Петролеспорт" (8,07%), ООО "Восточная стивидорная компания" (7,52%), ООО "Моби Дик" (4,11%), ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (3,79%), четыре терминала Калининграда (3,76%), три терминала Новороссийска (5,84%), Азов и Каспий (0,4%), прочие дальневосточные терминалы (2,81%), прочие терминалы Севера и Северо-Запада (2,75%).

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