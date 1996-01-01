Ставку налога на недвижимость обещают снизить?

Минфин РФ подтвердил, что ставка нового налога на недвижимость, рассчитываемого по рыночной стоимости, будет существенно меньше, чем предполагалось ранее.

В международной практике в настоящее время ставки налога на недвижимость варьируются в пределах 2% от рыночной стоимости. Однако, как пишут "Известия", по словам замминистра финансов Сергея ШАТАЛОВ, "при переходе к налогу на недвижимость такие ставки в нашей стране невозможны". Как полагает Шаталов, предельные ставки нового налога на недвижимость должны быть значительно снижены по сравнению с действующими и составлять сотые доли процента.