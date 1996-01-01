Квартрасплата

Президент Владимир ПУТИН в своем бюджетном послании поддержал идею Минфина о взимании налога на недвижимость исходя из ее рыночной стоимости.

Сейчас россияне почти не замечают этого налога, считают "ФК-Новости". К примеру, за двухкомнатную квартиру в Москве инвентаризационной стоимостью 300 тыс. руб. россияне платят налог в размере 0,1%, т.е. 300 руб. в год, тогда как ее рыночная цена составляет порядка $200 тыс. В среднем по стране каждый из 6 609 194 налогоплательщиков платит за свою квартиру 650 руб.

Досье Напомним, чуть более года назад Президент России подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", согласно которому в России с 1 января 2006 года был отменен действующий налог с имущества, полученного в порядке наследования или дарения. От налогов освободили членов семьи и близких родственников: супругов, детей, братьев и сестер, внуков, бабушек и дедушек, а также усыновителей и усыновленных. Поправки не распространяются лишь на случаи дарения недвижимого имущества, транспортных средств, паи, доли и акции. Они подпадают под налогообложение. Остальным придется платить по ставке подоходного налога - 13%. До принятия этого закона россиянам приходилось платить за наследство от 5 до 40%, в зависимости от стоимости имущества и степени родства.

Многие из этих поправок продолжают действовать и сейчас, но вскоре (по прогнозам экспертов - с 2011 года) многое изменится. Новый налог будет иметь прогрессивную шкалу, конкретные ставки которой, а также льготы и необлагаемый минимум будут определять муниципалитеты. Понятно, что и поступления от этого налога будут поступать в местную казну. Следовательно, муниципальные мытари на этой ниве будут стараться, как ни на какой другой. К тому же, она представляет для них практически неограниченные возможности для взяточничества.

Понятно, что с учетом всего этого необходимо, прежде чем принять поправки о налогообложении недвижимости, во-первых, создать механизм защиты собственника от коррупционеров на местах и, во-вторых, гарантировать, что малоимущие будут защищены от налогов, непосильных при их доходах. Пока, увы, не предусмотрено ни то, ни другое.

Единственное, что сдерживало до сих пор введение этого налога, так это отсутствие системы массовой оценки стоимости жилья. Но, как считают в Минэкономразвития, за основу будет принята методика оценки земли. Учитывая конъюнктуру рынка, закон предусматривает регулярную переоценку жилья, которая будет проводиться не реже, чем раз в три года.