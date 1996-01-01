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Энергия для АТЭС
Во Владивостоке состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке энергообъектов Приморского края к саммиту АТЭС в 2012 г., сообщила пресс-служба ДЭК.
На заседании рабочей группы под руководством председателя правления, генерального директора ОАО "Дальэневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктора МЯСНИКА были представлены доклады специалистов ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), характеризующие реальные потребности энергетической отрасли Приморья с точки зрения соответствия энергетических объектов требованиям саммита. ОАО "ДЭК" представило прогноз электропотребления в крае, разработанный с учетом предполагаемого расширения существующих и появления новых потребителей (нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан, Восточный НПЗ, объекты Саммита 2012 г., игровая зона в б. Муравьиная и др.).
Как отметил В. Мясник, "для покрытия нагрузки с учетом объектов саммита Приморью потребуется ввод дополнительной генерирующей мощности на юге края - с предпочтительным использованием парогазовых установок (ПГУ)". Это позволит к моменту завершения строительства высоковольтной линии 500 кВ Владивосток-Чугуевка-Находка обеспечить значительное увеличение перетока мощности с севера на юг до значений 1700-1900 МВт (в настоящее время эта величина не превышает 1100 МВт, и сооружение кольца без генерации на юге даст возможность увеличения лишь до 1300-1400 МВт).
Что касается сетевого хозяйства Владивостока, оно нуждается в сложной и дорогостоящей реконструкции, так как существующая схема сетей во Владивостоке ограничивает возможность подключения новых потребителей. Городу необходимо строительство новых высоковольтных линий и подстанций в распределительных сетях, а также строительство дополнительных линий электропередачи, подходящих к Владивостоку с севера. Однако все это осложняется ограниченностью мест внутри плотной городской застройки для прокладки новых ЛЭП и выбора площадок для подстанций".
Отдельно был рассмотрен вопрос энергоснабжения острова Русский. "Безусловно, строительство моста и сооружение на о. Русский объектов саммита и океанариума с одновременным решением вопросов по надежному энергоснабжению даст значительный импульс к развитию островной территории", - отметил В. Мясник. В качестве основного рассматривается вариант полного энергоснабжения объектов саммита за счет электроэнергии - перетоками из Владивостока (планируемая нагрузка оценивается в 200 МВт.) Тепло на Русском будет производиться также за счет электроэнергии - электробойлерами.
На острове планируется построить высоковольтные линии на 110 и 220 кВ. Сооружение источников централизованного теплоснабжения или строительство источника генерации на острове Русский проблематично из-за отсутствия надежного крупного источника водоснабжения для объекта генерации и тепловых сетей, а сооружение ПГУ или локального генерирующего источника возможно только при условии подачи газа на о. Русский.
Предложения, сформированные рабочей группой, будут переданы для рассмотрения в Министерство экономического развития и торговли и государственную комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
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