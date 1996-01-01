Стабильность и безубыточность

Конкурс "Предприниматель Приморья" проводится во Владивостоке уже восьмой раз, но в этом году он впервые был объединен с краевой премией "Компания года и Менеджер года в Приморском крае". О самом конкурсе и о тенденциях в развитии малого бизнеса ДДГ "ЗР" рассказала Вера ЕВТУШЕНКО, заведующая отделом поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации края.

- Сегодня в Приморье работает около 20 тыс. малых предприятий, на которых трудятся порядка 100 тыс. человек. Из общего числа предприятий, действующих на территории края, каждое третье является малым, а в отдельных отраслях эта доля еще выше: в строительстве - 48,4%, в оптово-розничной торговле - 41,2%, в обрабатывающем производстве - 40,7%. Поэтому значение конкурса "Предприниматель Приморья" для развития экономики края трудно переоценить. В последние годы число участников конкурса стабильно растет, меняется и отраслевая раскладка. Если в первые годы преобладали предприятия из сферы услуг, то в прошлый раз мы получили больше заявок от "производственников".

- Что же дает предпринимателям победа в конкурсе помимо приятных ощущений?

- Главное - это узнаваемость предприятия. Кроме того, победителям предоставляется право участвовать в отраслевых выставках и ярмарках на льготных условиях. Наконец, абсолютно все конкурсанты, даже те, кто не занял призовых мест, получают возможность посмотреть на собственный бизнес со стороны, оценить, как выглядит его предприятие на фоне других, проанализировать свои достижения и промахи, найти новые возможности для развития.

Мы очень рады, что в этом году конкурс "Предприниматель Приморья" проводится в рамках III краевой премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае". На церемонии награждения мы надеемся собрать в одном зале представителей малого и крупного бизнеса, чтобы они могли поделиться опытом и объединить усилия в решении общих проблем.

- По каким критериям конкурсная комиссия будет оценивать предпринимателей?

- Главными критериями станут стабильность и безубыточность деятельности, уровень среднемесячной заработной платы, социально-трудовые условия, деловая репутация предприятия.

Прежде всего, комиссия будет принимать во внимание относительные показатели, такие как увеличение объемов производства, рост прибыли, создание новых рабочих мест и пр. Хочу отметить, что грамоты, дипломы и другие награды, завоеванные в 2006 г., принесут конкурсанту дополнительные баллы.

- К участию в конкурсе в первую очередь приглашаются предприятия, внесенные в Реестр субъектов малого предпринимательства Приморского края. Какую функцию он выполняет?

- Предприятия, включенные в реестр, получают право воспользоваться льготами для малого бизнеса, которые действуют на территории Приморского края. Но для этого бизнес должен быть открытым и прозрачным: одним из важнейших условий для зачисления в реестр является предоставление бухгалтерской отчетности и отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней.

Многие предприниматели уже поняли, что состоять в реестре выгодно, и если в конце прошлого года он включал в себя около тысячи предприятий, то сейчас уже более 1,5 тыс. В частности, малый бизнес проявляет большой интерес к программе субсидирования процентной ставки по банковским кредитам, которая действует в Приморье с мая 2005 г. В целом же хочу отметить, что полную информацию о мерах государственной поддержки предпринимательства и проводимых мероприятиях можно найти на официальном сайте администрации Приморского края (интернет-страница "Малый бизнес Приморья").

Мы понимаем, что одним из важнейших условий для успешного развития бизнеса является оперативный доступ к информации, поэтому уделяем большое внимание информационному обеспечению. Совместно с контрольными органами наш отдел проводит единые информационные дни для предпринимателей, "горячие линии", выездные бизнес-центры развития предпринимательства в различных районах Приморья.

- С какими вопросами чаще всего обращаются представители малого бизнеса в отдел поддержки предпринимательства?

- По-прежнему много вопросов связано с преодолением административных барьеров. Но если раньше преобладали жалобы на действия правоохранительных органов и санитарно-эпидемиологических служб, то теперь на первое место выходят экономические вопросы (кредитование, выделение производственных и офисных помещений, привлечение инвестиций, ситуация на товарных рынках и пр.)

Радует, что в последние годы предприниматели стали подходить к делу более профессионально: они ищут свободные ниши, изучают потенциального потребителя, составляют бизнес-планы, просчитывают различные варианты развития бизнеса. А это значит, что наши усилия не пропали даром.