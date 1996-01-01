Без "трудовой"

- Включается ли в трудовой стаж период работы у индивидуального предпринимателя и обязан ли он сделать соответствующую запись в трудовую книжку?

- Законодательство не запрещает индивидуальному предпринимателю наем работников по трудовому договору (контракту). В то же время законодательство не содержит ясной и однозначной нормы, регулирующей оформление и дальнейшее документальное подтверждение факта трудовых отношений гражданина-работодателя с работником.

Минтруда РФ разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством индивидуальные предприниматели без образования юридического лица не могут вести трудовые книжки лиц, работающих у них по трудовому договору (контракту). До принятия соответствующего нормативного правового акта трудовой стаж лиц, работающих у индивидуальных предпринимателей, может подтверждаться справками, расчетными книжками, лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной платы. Кроме того, трудовой стаж может быть подтвержден справками об оплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, выданными соответствующими отделениями Пенсионного фонда.