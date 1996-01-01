Сертифицированных рабочих мест станет больше

Приморский край по итогам 2006 г. по количеству аттестованных и сертифицированных рабочих мест вышел на третье место по региону после Амурской и Сахалинской областей. Однако уже в ближайшем будущем у Приморья есть все шансы обойти лидеров.

По итогам 2006 г. в Приморье было аттестовано более 9 000 рабочих мест, что на 20% больше, чем в 2005 г. Однако, по словам зам. председателя комитета по труду администрации края Владимира ЗИМБУРСКОГО, этого количества недостаточно.