В Находкинской БАМР введен Кодекс корпоративной этики

В Находкинской БАМР вводится Кодекс корпоративной этики, который охватывает наиболее важные сферы жизнедеятельности компании и определяет этические принципы, нормы и правила поведения ее сотрудников. Презентация этого документа прошла в БАМР в начале марта.

Первый сертификат согласия с принципами корпоративной этики подписал генеральный директор ОАО "НБАМР" Сергей КОНОНЮК. Как сообщила ДДГ "ЗР" пресс-служба компании, Кодекс корпоративной этики дает определение основным целям деятельности компании, ее ценностям, оговаривает политику в отношении потребителей продукции компании, заказчиков и поставщиков, аффилированных лиц, государства. Кодекс разъясняет также обязательства компании перед сотрудниками, понятия их личного вклада в деятельность БАМР, затрагивает вопросы подкупа в коммерческих целях, конфиденциальности информации и др.

После ознакомления с текстом кодекса все работники береговых служб подписали сертификат согласия с этическими принципами компании, который будет храниться в их личном деле.