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От бакалавра до спеца
Проект Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)" рассматривает в настоящее время Кабинет министров РФ. Об этом сообщают "ФК-Новости".
Согласно проекту закона в РФ должно быть установлено несколько уровней высшего профессионального образования: бакалавриат (первый уровень), магистратура или подготовка специалиста (второй уровень). В настоящее время Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" предусматривает, что основные образовательные программы высшего профессионального образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням: "бакалавр" (срок освоения основных образовательных программ - не менее чем четыре года); "дипломированный специалист" (срок освоения основных образовательных программ - не менее чем пять лет, за исключением случаев, предусмотренных соответствующими государственными образовательными стандартами); "магистр" (срок освоения основных образовательных программ - не менее чем шесть лет).
Настоящим законопроектом бакалавриат и магистратура или подготовка специалиста рассматриваются в качестве самостоятельных образовательных уровней высшего образования с отдельными государственными образовательными стандартами, самостоятельной итоговой аттестацией, по результатам которой соответственно присваивается квалификация (степень) "бакалавр" или "магистр", либо квалификация "специалист". Лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию высших учебных заведений по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалиста также предлагается осуществлять раздельно.
Двухуровневая система позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, а также вовлечь работодателей в прогнозирование перспективных потребностей в образовании и существенно расширить их участие в финансировании подготовки кадров, преимущественно на второй ступени. Законопроект предлагается ввести в действие с 1 сентября 2007 г.
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