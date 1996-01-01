Прибыльная соцответственность

В последние годы социальная ответственность бизнеса в России стала притчей во языцех. И многие компании готовы взять на себя эту ответственность, вот только не совсем понятно, кому помогать, сколько и на что тратить и как сделать социальные вложения более эффективными?

В начале марта во Владивостоке прошел семинар "Практический опыт социально ответственных компаний России. От социальных инвестиций - к прибыли компании". Мероприятие было организовано Дальневосточным филиалом Фонда "Новая Евразия" совместно с PR-агентством "Бабич и партнеры", а участниками семинара стали представители бизнеса.

Первый вопрос, который волнует сегодня руководителей больших и малых предприятий: в чем заключается социальная ответственность бизнеса? "Первый уровень социальной ответственности связан с самим существованием бизнеса: предприятие стабильно работает, выпускает качественную продукцию и платит налоги, - поясняет Лада ЮРЧЕНКО, ведущий эксперт по развитию благотворительности "Сибирского центра поддержки общественных инициатив". - Второй уровень - забота о персонале (достойная заработная плата, хорошие условия труда, возможность обучения и карьерного роста и пр.). В условиях кадрового голода, который испытывают сегодня многие компании, это выгодно не только сотрудникам, но и работодателю. И только третий уровень - забота об обществе (социальные программы и инвестиции, спонсорство, благотворительность, частно-государственное партнерство и пр.)".

Если бизнес устойчиво работает на первом и втором уровне, он уже может считать себя социально ответственным. Третий уровень - это добровольные вложения, делать их или нет - каждый решает сам. Почему же сегодня многие компании проявляют интерес к этим, в общем-то необязательным, программам? Что они могут дать помимо реализации душевных потребностей?

"Социальные вложения являются одним из важнейших инструментов маркетинговых коммуникаций, - отвечает г-жа Юрченко. - Эффективность традиционной рекламы падает с каждым годом - гораздо большую отдачу сегодня приносят прямые контакты, связанные с продвижением не только товаров и услуг, но и ценностей вашей компании. Продуманная социальная политика положительно влияет на репутацию бизнеса, что очень важно. За последние 5 лет доля репутации в стоимости компании возросла с 20 до 50%, а доля материальных активов постепенно снижается. Финансируя социальные программы, вы вкладываете деньги не только в общество, но и в собственный бренд". Представители приморских компаний добавили, что социальные программы и благотворительность в нынешних условиях могут стать еще и инструментом защиты бизнеса.

"Отдал и забыл" - такой подход к социальным вложениям сегодня уже не актуален. Руководители компаний хотят знать, во-первых, на что были потрачены вложенные деньги и кому от этого стало лучше, и, во-вторых, какую пользу это принесет компании. Чтобы вложения стали действительно эффективными, нужно привести их в единую систему.

"Предположим, сегодня к вам обратился инвалид, или местный музей или детский сад, и вы решили помочь, - рассуждает Владислав ПИСКУНОВ, руководитель отдела стратегических коммуникаций и корпоративной социальной ответственности ЗАО "Северсталь-групп". - Информация распространяется быстро, и завтра к вам обратятся десятки и сотни людей, но помочь всем вы не сможете, ведь бизнес не в состоянии заменить государство. Как же вы будете выбирать, кому выделить средства, а кому отказать? Для этого нужно определить приоритетные направления социальной политики, учитывая стратегические цели компании, а также интересы всех стейк-холдеров (заинтересованных сторон): акционеров, сотрудников, инвесторов, поставщиков, потребителей и пр."

Следующий важный вопрос: сколько тратить? По словам г-на Пискунова, в мировой практике социальные вложения, как правило, составляют 1-5% от прибыли предприятия. Некоторые российские компании тратят на эти цели даже больше, чем зарубежные, превышая указанные цифры в несколько раз, но расходуют средства менее эффективно. Почему? К этому делу, как и к любому другому, нужно подходить профессионально, и здесь есть два варианта.

Первый - возложить задачу по разработке и реализации социальных программ на сотрудников предприятия. В крупных компаниях существуют целые отделы, отвечающие за социальную политику, в других случаях этим занимается рекламный или PR-отдел.

Второй путь - передать эти функции на аутсорсинг. Сегодня в России действует множество некоммерческих организаций (НКО), где работают квалифицированные специалисты: они знакомы с социальными проблемами не понаслышке и могут предложить действенные способы их решения. Кроме того, сотрудничество с НКО повышает доверие стейк-холдеров к социальной политике компании, позволяет избавиться от потока прошений, освободить голову руководителя для решения бизнес-задач и оптимизировать расходы. "Согласно мировой практике, расходы на управление проектом должны составлять не более 20% от его стоимости, -говорит Владислав Пискунов. - Но многие российские фонды, такие как "Династия", "Новая Евразия" или "КАФ-Россия", администрируют проекты за 10%".

Одна из типичных ошибок при выстраивании социальной политики заключается в том, что зачастую бизнес борется только с последствиями социальных явлений, но не с их причинами. В результате получается, что, вкладывая немалые средства, бизнес "затыкает дыры", но не решает социальные проблемы. Г-жа Юрченко приводит такой пример: "Можно бесконечно выделять деньги на содержание детских домов, а можно разработать программу по усыновлению сирот. В этом случае, помимо сокращения расходов на детские дома, мы сможем предотвратить множество проблем, с которыми столкнется вчерашний детдомовец, выходя во взрослую жизнь".

В конечном счете, социальная политика компании влияет и на объем привлекаемых инвестиций, и на котировки акций на бирже, и на возможность получения выгодных заказов, но выразить это влияние в цифрах в большинстве случаев не представляется возможным. "Управление компанией -комплексный механизм со множеством составляющих, -подчеркивает г-н Пискунов. - За социальной акцией не обязательно должен последовать немедленный рост продаж - эти вложения, прежде всего, работают на имидж компании и на перспективу".