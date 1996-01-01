Камчатка первой согласовала реестр рыболовных участков

На Камчатке при распределении участков для рыбного промысла сохранится приоритет для предприятий, ориентированных на береговую переработку. Как сообщила пресс-служба администрации области, об этом заявил губернатор Михаил МАШКОВЦЕВ. Такое заявление последовало после того, как Камчатская область, первой в стране, согласовала в Минсельхозе реестр рыболовных участков.