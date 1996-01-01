427 миллионов инвестировано в рыбную отрасль Приморья

Рыбопромышленная отрасль в Приморье становится прибыльной, но медленно - сдерживает существующая нормативно-правовая база РФ.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа", на заседании комитета Законодательного собрания Приморья по продовольственной политике и природопользованию была заслушана информация департамента рыбного хозяйства администрации края. Как сообщил депутатам профильного комитета ЗС Приморья Игорь УЛЕЙСКИЙ, объем инвестиций в основной капитал рыбной отрасли составил 427 млн руб. в 2006 г. Из них 118 млн руб. собственные вложения. В финансовой сфере отмечается увеличение прибыльности предприятий рыбной отрасли. Доля предприятий, которые приносят прибыль, возросла с 50 в 2004 г. до 60 в 2005 г.