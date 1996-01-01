Рыбная отрасль Приморья выпустила продукции на 16,4 миллиарда

Рыбная отрасль Приморья активно развивается - положительная динамика отмечена почти во всех направлениях отрасли. Об этом говорят итоги, подведенные за 2006 г.

Общий вылов водных биоресурсов за 2006 г. составил 636 тыс. тонн, что соответствует 101,2% от суммарного вылова в 2005 г.

Кроме этого развивается и специализированный промысел отдельных видов беспозвоночных и водорослей, а также аквакультуры. В минувшем году приморскими хозяйствами марикультуры выращено 1,3 тыс. тонн товарной продукции, в том числе 818 тонн ламинарии, что на 160% больше, чем в 2005 г., и 479 тонн приморского гребешка. В пресноводных водоемах добыто 33,2 тонны рыбы.

Позитивные тенденции отмечены в деятельности берегового рыбоперерабатывающего комплекса, где за год выпущено более 29 тыс. тонн продукции (5,6 от общего выпуска). Также возросло производство высококачественной продукции глубокой переработки, доля которой в общем выпуске достигла 42%. Наметилась положительная динамика в финансовой сфере рыбохозяйственного комплекса края. Доля прибыльных предприятий выросла с 50% в 2004 г. до 60% в 2006 г. Общеотраслевая рентабельность в 2006 г. составила 15,3%.