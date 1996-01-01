Рокировка по-рыбацки

На прошлой неделе на общем собрании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) был переизбран президент ассоциации. На этом посту Дмитрия ГЛОТОВА сменил Георгий МАРТЫНОВ.

Напомним, что Дмитрий Глотов пришел работать в ассоциацию из реального сектора экономики. На момент вступления он был одним из акционеров компании ОАО "ТУРНИФ" и председателем совета директоров ОАО "ТУРНИФ". Став президентом АРПП, он сумел привлечь к вступлению в ассоциацию почти все крупные рыбодобывающие компании Приморского края. Также он был одним из инициаторов идеи проведения рыбацкого форума на Дальнем Востоке. Он один из немногих рыбаков в Приморском крае, кто активно защищал концепцию "Рыба на берег". С его приходом началась борьба с браконьерами в водах Приморского края.

Стоит отметить, что около полутора лет назад Дмитрий Глотов вышел из состава акционеров компании "ТУРНИФ" и организовал собственный бизнес на базе рыбокомбината "ТУРНИФ". Вскоре им была создана управляющая компания "Системные решения", в состав которой вошел еще перерабатывающий завод в поселке Южно-Морской.

Примечательно, что уход с должности стал неожиданным даже для членов АРПП. О причинах своего решения в эксклюзивном интервью Дмитрия Глотова.

- Дмитрий Борисович, говорят, что вы инициировали изменения в руководстве АРПП, потому что государство не слышит рыбаков и бесполезно бороться за развитие отрасли?

- Ни в коем случае! Во-первых, государство рыбаков слышит. По крайней мере, гораздо лучше, чем это было два с половиной года назад, когда я был избран президентом АРПП. Мы наладили конструктивное сотрудничество и диалог со всеми региональными и федеральными органами власти. С нами теперь советуются по всем вопросам функционирования отрасли. Во-вторых, все, что мы делали, будем делать и дальше. Создание условий для развития глубокой переработки, реализация принципа "российская рыба на российский берег", борьба с браконьерством, повышение конкурентоспособности рыбной отрасли, вопросы законодательного оформления деятельности рыбаков - все это и многое другое по-прежнему будет находиться в центре внимания ассоциации.

Я не покидаю АРПП, остаюсь членом ее совета и намерен так же активно работать, как и мои коллеги по совету. Решение завершить работу в качестве президента ассоциации связано с тем, что все задачи, которые я и мои соратники ставили два с половиной года назад, достигнуты. Самое главное - АРПП стала авторитетной общественной организацией, на самом деле выступающая от лица всех рыбаков Приморского края по вопросам организации рыбной отрасли. Мы научились вырабатывать общую позицию, коллегиально принимать решения и отстаивать их на всех уровнях государственной власти.

Теперь работа АРПП должна вестись на достигнутом уровне, скорее, в оперативном режиме. Знаете, как ракета после взлета и набора определенной высоты должна пройти стадию стабилизации и уже затем вновь набирать высоту. Вот такая стадия наступила в деятельности ассоциации. Уверен, что смена лидера пойдет на пользу, придаст дополнительную динамику всей работе, а новый президент АРПП может всецело рассчитывать на мою поддержку и помощь.

Вообще, сама традиция преемственности очень важна. Руководитель должен не цепляться за свое кресло любой ценой, а трезво оценивать эффективность своей работы. Передавать эстафетную палочку надо на пике набранной скорости. Вот, чтобы эту скорость поддерживать, надо периодически менять первых лиц. К тому же у нас общественная организация, поэтому груз лидерства должны по очереди нести все. Сейчас мы фактически закладываем принцип ротации управленческих кадров.

- То есть сегодня для АРПП главное - преемственность?

- Конечно. В этом заинтересованы все. Я уже говорил, что и сам буду принимать участие в деятельности совета АРПП. Кроме того, в полном составе остается аппарат - вице-президенты и секретариат, которые обеспечивают высокий уровень функционирования всей организации. И, пожалуй, самое главное - это фигура нового президента. Мартынов Георгий Геннадьевич очень хорошо знаком всем рыбакам. Всю жизнь он связан с рыбохозяйственным комплексом. Имеет управленческий опыт и в реальном секторе экономики, и на административных должностях. На собрании АРПП Георгий Геннадьевич представил свое видение дальнейшего развития деятельности АРПП, которое с одной стороны, полностью согласуется с прежним курсом, а с другой - характеризует его как серьезного и вдумчивого специалиста. Мы знакомы достаточно давно, поэтому мне было легко рекомендовать Георгия Геннадьевича общему собранию АРПП. Не сомневаюсь, что он справится со всеми задачами, которые будут выработаны нами на заседаниях Совета АРПП.

- Вы часто утверждали, что общественная работа занимает много времени. Теперь на бизнес будет больше времени.

- Да, сейчас у меня есть большое желание более активно заняться бизнесом, развитием новых интересных и перспективных направлений. Но деятельность АРПП для меня по-прежнему остается принципиальной.