Холдинг "Приморсклеспром" никому не нужен

И третья по счету попытка государства избавиться от 46% акций ОАО "Лесопромышленная холдинговая компания "Приморсклеспром" ("ЛХК "Приморсклеспром") закончилась неудачей. Что делать далее с неприбыльным активом, чиновники не знают. Как сообщили ДДГ "ЗР" в филиале Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Приморском крае, продажа госпакета путем публичного предложения не состоялась из-за отсутствия заявок.