Evraz выкупает "осколки" Находморторгпорта

Компания "Сибметинвест" (контролируется Evraz Group) выставляет оферту на выкуп у миноритарных акционеров 5,59% акций Находкинского морского торгового порта.

Тендерное предложение вступило в силу 2 марта и будет действовать в течение 70 дней. Цена приобретения одной обыкновенной акции НМТП установлена в размере 33 руб., или 82,8 млн руб. за весь выкупаемый пакет. Цель такого шага металлургической компании ясна, сообщает РБК daily. "В соответствии с российским законодательством для принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров мажоритарный акционер должен консолидировать более 95% акционерного капитала. На сегодняшний день "Сибметинвест" владеет 94,4% уставного капитала. Получив недостающую до 95% долю, мажоритарный акционер может организовать принудительный выкуп акций уже по более низкой цене", - пояснил аналитик ИК "Финам" Владимир СЕРГИЕВСКИЙ.

Для чего компания стремится консолидировать все акции порта - также понятно. Обладая 94% акций, мажоритарный акционер может реализовать любые решения. "Имея 100% порта, металлургам проще будет осуществлять капвложения, проще будет продать актив, если это потребуется. Можно упростить себе жизнь, перерегистрировав порт как ООО", - пояснил аналитик ИБ "ТРАСТ" Евгений ШАГО. Для публичной компании немаловажен фактор информационного фона - любые данные об ущемлении прав миноритариев порта могут негативно отразиться на отношении кредиторов к головной компании.