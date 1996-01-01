Рыбные порты уйдут под административную крышу морских

16 декабря 2006 г. Правительство РФ приняло постановление №773 "О совершенствовании системы государственного управления морскими рыбными портами", предусматривающее создание единых администраций в морских портах на основе администраций морских портов и государственных администраций рыбных портов.

Об этом говорилось в материалах к расширенному заседанию Совета Федерального агентства морского и речного транспорта, которое состоялось 2 марта, сообщает SeaNews.

Документ устанавливает, что административно-властные полномочия в сфере государственного управления морскими рыбными портами, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, осуществляют администрации морских портов.

Постановление предусматривает осуществление процедуры реорганизации государственных администраций рыбных портов и администраций морских портов путем присоединения первых ко вторым.